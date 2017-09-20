После закрытия свалки в Балашихе мусоровозы не дают спать жителям Коломны

Жители подмосковной Коломны уже несколько месяцев мучаются от грохота самосвалов по ночам. После закрытия мусорного полигона "Кучино" в Балашихе грузовики начали совершать регулярные ночные рейсы до свалки твердых бытовых отходов вблизи деревни Воловичи. Дорога туда пролегает по Малинскому шоссе вдоль жилых домов, говорится в репортаже программы "Вести-Москва"
.
По словам жителей, мусоровозы с прицепами ездят здесь вереницей со скоростью 50-60 километров в час, игнорируя лежачих полицейских. От вибрации в кирпичных стенах появляются трещины толщиной в палец. Самое интенсивное движение, по словам горожан, наблюдается именно ночью. При виде съемочной группы мусоровозы начали притормаживать, но стоило журналистам спрятаться, как все повторилось.
Жители уже не раз жаловались в местную администрацию. Они предлагают поставить шумопоглотители или светофоры, а в идеале - построить объезд. Власти не смогли дать телеканалу комментарии. Отметим, что закрытие полигона "Кучино" доставило проблем и москвичам. Организации, которые не могут позволить себе утилизировать мусор по выросшим после закрытия полигона тарифам, теперь просто сжигают свои отходы в промзонах.
Жители районов Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово и городов Подмосковья вблизи Москвы жалуются на запах горящего мусора
. Совет по правам человека при президенте РФ в связи с этим обратился в прокуратуру
. О постоянных неприятных запахах сообщают и в других районах столицы. По сообщениям в соцсетях, из-за загрязнения воздуха массово гибнут птицы.
12 сентября Росприроднадзор обнаружил 625-кратное превышение
допустимой концентрации сероводорода на полигоне "Кучино". Позже глава ведомства Артем Сидоров, докладывая о ситуации министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому, уточнил
, что в жилой зоне норма была превышена лишь в 1,10 - 1,74 раза. Впрочем, затем Росприроднадзор пообещал повторно замерить содержание сероводорода в "Кучино".