"Ведомости": Москве грозят перебои с мобильной связью из-за программы "Моя улица"

6 сентября 2017 г. Роскомнадзор назвал операторов с лучшей и худшей связью в столице

Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2, а худшие - "Вымпелком", который оказался последним и по качеству мобильного интернета. Оператор намерен проверить достоверность измерений.