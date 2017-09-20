"Ведомости": Москве грозят перебои с мобильной связью из-за программы "Моя улица"

Департамент ЖКХ Москвы требует расторжения договоров аренды мачт городского освещения двойного назначения с сотовыми операторами: эта мера предусмотрена "эстетическими требованиями" программы "Моя улица". Операторы утверждают, что это приведет к повсеместному ухудшению качества связи, пишут "Ведомости"
.
Департамент ЖКХ Москвы направил в "Моссвет" и Объединенную энергетическую компанию письмо, согласно которому эти организации должны до 3 октября проработать вопрос о расторжении договоров аренды фонарных столбов для размещения телекоммуникационного оборудования. Демонтаж оборудования предусмотрен положениями программы "Моя улица".
По подсчетам профильного ведомства, на мачтах в центре Москвы установлено около 90% базовых станций холдинга Tele2, 30–40% станций МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", там же находится оборудование экстренного оповещения МЧС и точки доступа бесплатной городской сети WiFi. При этом в центре остро не хватает мест для базовых станций, покрытие же становится все более плотным. Таким образом, при отключении части базовых станций в центре Москвы начнутся проблемы с голосовой связью и скоростным мобильным интернетом, что может затронуть и другие районы. Представители департамента ЖКХ и ОЭК и "Моссвета" комментариев не дают.
В мэрии утверждают, что требования департамента ЖКХ – чисто эстетические: в зоне действия программы "Моя улица" понизят высоту столбов
, частично добавят исторические фонари и подвинут конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции. В то же время в департаменте информационных технологий убеждены, что исключение столбов двойного назначения из инфраструктурного оборота может отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия, а также отсрочит строительство сетей пятого поколения, которые требуют еще более частой установки базовых станций. Между тем ситуация со связью в столице до сих пор далека от идеала
.
В "Вымпелкоме" утверждают, что центр столицы особенно сложен с точки зрения покрытия сотовой связью: там проходит множество массовых мероприятий, размещены офисы крупных компаний и государственные организации, и опоры двойного назначения обеспечивают более четверти покрытия. В МТС также убеждены, что демонтаж негативно скажется на качестве связи для абонентов, если операторам не предоставят альтернативных площадок и времени для переноса оборудования.
Проводным операторам зачистка мачт освещения особых проблем не принесет, поскольку в центре Москвы кабели, как правило, проложены в кабельной канализации или по крышам домов. В то же время исполнение программы "Моя улица" обострило отношения провайдеров с городскими властями - от провайдеров требовали демонтировать воздушные линии связи и перенести их под землю
. По словам экспертов, рост расходов на 15–20% в кризис может привести к уходу с рынка небольших и средних операторов, а тарифы для абонентов могут вырасти на 20%.