В Мосгорнаследии назвали "консервацией" частичный демонтаж исторической ограды на Пречистенке

27 сентября 2017 г. При благоустройстве в Москве разрушили и заменили новоделом часть здания гимназии начала XX века

При благоустройстве Пречистенки сломана часть ограды гимназии Поливанова 1915 года, новое крыльцо врезано прямо в белокаменный цоколь усадебного дома. Элементы дома докомпонованы цементом и современным утеплителем.