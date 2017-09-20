В Мосгорнаследии назвали "консервацией" частичный демонтаж исторической ограды на Пречистенке

История со сносом части ограды гимназии Поливанова, которая недавно была заменена новоделом
, получила продолжение. В Мосгорнаследии опровергли факт сноса, назвав произошедшее "консервацией", а в КБ "Стрелка" признали демонтаж части ограды, заявив об отсутствии у нее охранного статуса. Об этом сообщает в Facebook
движение "Архнадзор".
Градозащитники отмечают, что ограда гимназии Поливанова на Пречистенке, 32 входит в состав ансамбля и предмет охраны памятника федерального значения. Однако замглавы Мосгорнаследия Леонид Кондрашев в письме на имя зампрефекта ЦАО "снял" с ограды охранный статус и объявил вопрос ее содержания лежащим вне компетенции департамента. В результате часть ограды была снесена рабочими "Моей улицы".
После шумихи в СМИ Мосгорнаследие подтвердило
, что ограда входит в предмет охраны памятника. "В отношении работ по зданию, которое является объектом культурного наследия, сообщаем, что факт незаконных работ подтвержден. Подрядчику направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.
Факт самого сноса ограды ведомство опровергло, назвав происходящее "консервацией" с последующей реставрацией. В ответ на это активисты предложили сравнить фотографии, сделанные до и после разборки, отметив, что так называемая консервация выполняется неквалифицированными рабочими, что приводит в полную негодность оставшийся фрагмент ограды.
Одновременно с этим в "Архнадзор" поступило письмо из КБ "Стрелка", которое курирует программу "Моя улица". Там признали "факт демонтажа части ограды без реставрационного проекта, на основании неких рекомендаций куратора из Мосгорнаследия". Оправданием для подобных действий стало письмо Леонида Кондрашева об отсутствии охранного статуса у ограды. "Предлагаем Мосгорнаследию и "Стрелке" в другой раз сличать показания и проводить операцию прикрытия более слаженно. Мы же намерены обратиться за разъяснениями по вопросу полномочий Леонида Кондрашева - замглавы Мосгорнаследия и главного археолога столицы", - заключают градозащитники.