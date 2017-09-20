В столичных детских поликлиниках прививки будут делать без выходных Рубрики: Дети

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Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун отметил, что своевременная вакцинация является единственным надежным средством предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ и их осложнений. "Например, в прошлом году среди заболевших гриппом москвичей не было ни одного из тех, кто был вакцинирован. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы возможность защитить детей от инфекции была максимально доступна как в будни, так и в выходные дни", - сказал Хрипун, уточнив, что в рамках кампании по вакцинации также сохраняется возможность оформления медицинских справок и направлений.



Напомним, перед началом нового учебного года поликлиники столицы перешли



Детские поликлиники Москвы будут проводить вакцинацию и оформлять справки без выходных. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, все 188 прививочных кабинетов в детских поликлиниках будут принимать пациентов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботние и воскресные дни – с 9:00 до 15:00.Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун отметил, что своевременная вакцинация является единственным надежным средством предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ и их осложнений. "Например, в прошлом году среди заболевших гриппом москвичей не было ни одного из тех, кто был вакцинирован. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы возможность защитить детей от инфекции была максимально доступна как в будни, так и в выходные дни", - сказал Хрипун, уточнив, что в рамках кампании по вакцинации также сохраняется возможность оформления медицинских справок и направлений.Напомним, перед началом нового учебного года поликлиники столицы перешли на усиленный режим работы , чтобы все желающие могли своевременно оформить справки о состоянии здоровья ребенка. Сделать это можно в кабинетах выдачи справок и направлений и у дежурного врача в детских поликлиниках по месту жительства. Записаться для получения справок можно через систему ЕМИАС и по телефону.



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