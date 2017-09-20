Живописный мост на западе Москвы закрывали для пешеходов после звонка о "минировании" Рубрики: Происшествия

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Еще один звонок о "минировании" поступил вблизи здания ФСБ на Лубянской площади. Точный адрес не сообщается. Там угроза взрыва тоже не подтвердилась. Ранее в четверг из-за обнаружения бесхозного предмета был оцеплен автовокзал у станции метро "Красногвардейская", около 100 человек эвакуировали. Взрывчатки в находке не оказалось.



Подмосковная полиция утром в четверг сообщила о задержании телефонного террориста, который дважды "минировал" жилой дом. "Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы 112 и сообщил о том, что подъезд одного из домов в г. Пушкино заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок", - говорится на



С 10 сентября города России захлестнула волна звонков о минировании различных учреждений. Массовая эвакуация проходила в торговых центрах, кинотеатрах, школах и вузах, на вокзалах, в кафе и ресторанах, управах и префектурах. Ущерб от ложных сообщений только с 10 по 17 сентября составил, по данным МВД, около 300 миллионов рублей. По данным источника



Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.



Живописный мост в Серебряном бору на западе Москвы закрывали для пешеходов в связи с поступившим анонимным звонком о заложенной бомбе. Автомобильное движение не прерывалось, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Кинологи обследовали мост, звонок оказался ложным.Еще один звонок о "минировании" поступил вблизи здания ФСБ на Лубянской площади. Точный адрес не сообщается. Там угроза взрыва тоже не подтвердилась. Ранее в четверг из-за обнаружения бесхозного предмета был оцеплен автовокзал у станции метро "Красногвардейская", около 100 человек эвакуировали. Взрывчатки в находке не оказалось.Подмосковная полиция утром в четверг сообщила о задержании телефонного террориста, который дважды "минировал" жилой дом. "Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы 112 и сообщил о том, что подъезд одного из домов в г. Пушкино заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок", - говорится на сайте ГУ МВД по Московской области. 31-летний подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.С 10 сентября города России захлестнула волна звонков о минировании различных учреждений. Массовая эвакуация проходила в торговых центрах, кинотеатрах, школах и вузах, на вокзалах, в кафе и ресторанах, управах и префектурах. Ущерб от ложных сообщений только с 10 по 17 сентября составил, по данным МВД, около 300 миллионов рублей. По данным источника "Интерфакса" , с 13 сентября столичные правоохранители приняли более 300 анонимных звонков о взрывах, было эвакуировано около 220 тысяч человек. Возбуждено шесть уголовных дел.Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.



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