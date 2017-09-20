Центр Москвы избавили от обилия рекламы и проводов, но изуродовали "знакобесием" Рубрики: Городская инфраструктура

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собрал в своем блоге бывший муниципальный депутат Басманного района Москвы Евгений Будник. Так, видовую точку на улице Воронцово поле, где пересекаются Яузский и Покровский бульвары, захламили знаками пешеходного перехода. На фотографии их больше десятка на небольшом участке. Вид на храмы Кремля, сталинские высотки и башни "Москва-Сити" теперь искажен. В том же месте знаки и светофорный столб перекрыли вид на дом со скульптурами и высотку на Котельнической набережной. При этом столб со знаками "зебры" и ограничения скорости вставили посреди пешеходного островка.







Около "парадного" входа на Яузский бульвар при благоустройстве появился островок безопасности, разделяющий трамвайные пути. На нем установлено пять дорожных знаков, а выполнен он из белого гранита и составляет резкий контраст с историческим коричневым. Качество работ тоже оставляет желать лучшего: пандус при входе на бульвар теперь на 10-15 сантиметров ниже заново уложенной гранитной плитки. "На велосипеде в сумерках здесь можно неплохо улететь", - предупреждает Будник.











Вид на Чистые пруды перекрывает дорожный знак, воткнутый посередине входа на Чистопрудный бульвар. "Зачем знаком все портить, если есть разметка, это второстепенная дорога и установлен еще один по правую руку от водителя?", - возмущается Будник. На пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка установили не меньше четырех столбов с дорожными знаками. Один из них - опять-таки посреди пешеходного перехода и на уровне лица.











Странностей благоустройству на этом участке добавляет установка целого ряда обычных фонарей вдоль Покровских казарм, где уже стоят исторические фонари 1947 года в стиле сталинского ампира. В Большом Трехсвятительском переулке узкий тротуар тоже дополнили фонарным столбом, который занял все пространство. Такая же ситуация в Белгородском проезде, на пересечении Покровского бульвара и Подколокольного переулка. На Покровке вид на сквер с памятником Николаю Чернышевскому перекрыли "столбы всех времен и эпох".



Несколько лет назад Москва избавилась от уродующих улицы рекламных вывесок, а при благоустройстве по программе "Моя улица" исторические пространства освобождают от паутины воздушных проводов. В то же время на многих участках живописные виды теперь испорчены новым визуальным мусором - многочисленными дорожными знаками , светофорными столбами и бездумно установленными фонарями. Примеры нелепостей собрал в своем блоге бывший муниципальный депутат Басманного района Москвы Евгений Будник. Так, видовую точку на улице Воронцово поле, где пересекаются Яузский и Покровский бульвары, захламили знаками пешеходного перехода. На фотографии их больше десятка на небольшом участке. Вид на храмы Кремля, сталинские высотки и башни "Москва-Сити" теперь искажен. В том же месте знаки и светофорный столб перекрыли вид на дом со скульптурами и высотку на Котельнической набережной. При этом столб со знаками "зебры" и ограничения скорости вставили посреди пешеходного островка.Около "парадного" входа на Яузский бульвар при благоустройстве появился островок безопасности, разделяющий трамвайные пути. На нем установлено пять дорожных знаков, а выполнен он из белого гранита и составляет резкий контраст с историческим коричневым. Качество работ тоже оставляет желать лучшего: пандус при входе на бульвар теперь на 10-15 сантиметров ниже заново уложенной гранитной плитки. "На велосипеде в сумерках здесь можно неплохо улететь", - предупреждает Будник.Вид на Чистые пруды перекрывает дорожный знак, воткнутый посередине входа на Чистопрудный бульвар. "Зачем знаком все портить, если есть разметка, это второстепенная дорога и установлен еще один по правую руку от водителя?", - возмущается Будник. На пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка установили не меньше четырех столбов с дорожными знаками. Один из них - опять-таки посреди пешеходного перехода и на уровне лица.Странностей благоустройству на этом участке добавляет установка целого ряда обычных фонарей вдоль Покровских казарм, где уже стоят исторические фонари 1947 года в стиле сталинского ампира. В Большом Трехсвятительском переулке узкий тротуар тоже дополнили фонарным столбом, который занял все пространство. Такая же ситуация в Белгородском проезде, на пересечении Покровского бульвара и Подколокольного переулка. На Покровке вид на сквер с памятником Николаю Чернышевскому перекрыли "столбы всех времен и эпох".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 августа 2017 г. Дептранс обвинили в захламлении исторических улиц Москвы дорожными знаками

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