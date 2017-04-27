Власти обещают усилить контроль за автомобилями с закрытыми номерами на парковках Рубрики: Автотранспорт

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По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, приводимым



Он уточнил, после эвакуации машины сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона, поскольку "в первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан".



Машины без номеров будут увозить на спецстоянки на Южнопортовой улице, владение 37а, и в проезде Энтузиастов, владение 3. Там будут дежурить сотрудники полиции. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.



В свою очередь руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой и использоваться в преступных целях, и призвал москвичей "незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы".



Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону 02 или 112, а также в едином контакт-центре Московский транспорт по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3120 — с мобильного телефона). Дистанционное опознание машины будет проводиться по внешним признакам — цвету и марке. Это поможет понять, на какую из двух стоянок ехать владельцу.



Ранее Newsmsk.com писал о



Представители мэрии Москвы заявили, что готовы рассмотреть все жалобы, выявить и исправить ошибки, а в "Администраторе московского парковочного пространства" анонсировали разработку регламента по эвакуации машин со снятыми номерами. Контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами усилят в Москве, особенно припаркованные в местах массового скопления людей, говорится на официальном сайте мэра столицы.По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, приводимым РИАМО , регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. "В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей", - отметил Ликсутов.Он уточнил, после эвакуации машины сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона, поскольку "в первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан".Машины без номеров будут увозить на спецстоянки на Южнопортовой улице, владение 37а, и в проезде Энтузиастов, владение 3. Там будут дежурить сотрудники полиции. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.В свою очередь руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой и использоваться в преступных целях, и призвал москвичей "незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы".Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону 02 или 112, а также в едином контакт-центре Московский транспорт по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3120 — с мобильного телефона). Дистанционное опознание машины будет проводиться по внешним признакам — цвету и марке. Это поможет понять, на какую из двух стоянок ехать владельцу.Ранее Newsmsk.com писал о жалобах жителей спальных районов Москвы на ситуацию с платной парковкой. Анастасия Цуцкова из Ясенево назвала ситуацию с парковками "катастрофической". "И не надо нам говорить про математическое моделирование транспортных потоков, - жаловалась она. - У нас маленькая улица бульварного типа, там нет никакого трафика, а нам пишут, что она перегружена". А некоторые владельцы ставят машины на платную парковку без номеров, что позволяет им не платить.Представители мэрии Москвы заявили, что готовы рассмотреть все жалобы, выявить и исправить ошибки, а в "Администраторе московского парковочного пространства" анонсировали разработку регламента по эвакуации машин со снятыми номерами.



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