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В подмосковном ДТП погибли двое человек
29 апреля 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В Московской области произошла крупная авария. Есть жертвы. По предварительной информации, одна из машин загорелась.

"На 178 км Каспийской автодороги в районе поселка Серебряные пруды произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, в одной из машин возникло возгорание. В результате происшествия два человека погибли", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службе областного управления МВД РФ.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

15 апреля в Новой Москве также произошло ДТП, повлекшее гибель человека. На автодороге Крекшино-Троицк в районе дер. Губцево произошло столкновение автомобилей Hyundai и Skoda, в результате чего Hyundai отбросило и он задел автомобиль Chevrolet. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.
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