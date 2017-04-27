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Международный день джаза отметят концертом в метро
29 апреля 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Метрополитен  
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Московский метрополитен
Концерт в честь Международного дня джаза планируется провести на станции метро "Боровицкая". Выступление музыкантов состоится в рамках проекта "Музыка в метро".

Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичной подземки, исполнители проекта "Музыка в метро" отпразднуют День джаза вместе с пассажирами на станции "Боровицкая". "Лучшие джазовые музыканты, выступающие на площадках метрополитена, перенесут пассажиров в эпоху 1920-1930 г.г. прошлого века – время расцвета этого музыкального направления", - отмечается в сообщении.

На мероприятии можно будет услышать совместную джазовую импровизацию музыкантов и танцоров ведущих хореографических школ Москвы. Начало концерта в 14 часов.

Проект "Музыка в метро" в пилотном режиме стартовал в мае 2016 г. Тогда 30 музыкантов получили возможность официально выступать на трех площадках в метро - на станциях "Маяковская", "Выставочная" и "Курская". Позже для музыкантов оборудовали еще 12 новых площадок.

ключевые словаНовый этап культурного проекта "Музыка в метро" в 2017 году был торжественно открыт 27 марта на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. На открытии выступили сразу 14 исполнителей.
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