В "Музеоне" торжественно открыли парк Кубка Конфедераций-2017 Развлечения, Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Рамиль Ситдиков



В торжественной обстановке парк открыли: вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, чемпион мира (1998 года) и Европы (2000 года) в составе сборной Франции Марсель Десайи, а также бывшие игроки сборной России по футболу Александр Мостовой и Александр Филимонов, сообщает



Мутко напомнил, что до турнира, который в этом году состоится в России, остается 49 дней. "Уверен, мы проведем турнир на самом высоком уровне", - сказал спортивный чиновник.



Как сообщают организаторы, посетителей парка ждет разнообразная развлекательная программа, конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Москве. В парке имеются настольный футбол, электронный вратарь, реагирующий на движения мяча, небольшая футбольная площадка. Вход в парк и развлечения бесплатные.



Парки, посвященные Кубку Конфедераций, будут открыты во всех городах, принимающих турнир. 6 мая парк будет организован в Сочи, 13 мая - в Казани, а 20 мая - в Санкт-Петербурге.



Кубок Конфедераций традиционно проводится за год до старта Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые в истории примет Россия. В Кубке выступают победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование. В 2017 году турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.



Мутко надеется, что на Кубок в России будет продано около 3 млн билетов, и приедет около 1 млн иностранцев. Пока продано только 211 тыс. билетов.



Вице-премьер пообещал сделать все, чтобы провести и Кубок Конфедераций и мундиаль на самом высоком уровне. "Говорят, что мы хотим утвердиться на политической арене таким образом. Нет, мы вкладываем в развитие своей страны. Будет построены метро, транспортные развязки, отели. Инвестируем в городскую инфраструктуру", - заявил Мутко.



Также он считает, что московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, по словам директора департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, стадион планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года, и сразу готовить его к тестовым матчам перед чемпионатом мира, сообщает Парк Кубка Конфедераций 2017 года по футболу открылся в субботу в столичном парке искусств "Музеон". Посетители парка могут поучаствовать в конкурсах, аттракционах и викторинах. Вход бесплатный.В торжественной обстановке парк открыли: вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, чемпион мира (1998 года) и Европы (2000 года) в составе сборной Франции Марсель Десайи, а также бывшие игроки сборной России по футболу Александр Мостовой и Александр Филимонов, сообщает "Интерфакс" Мутко напомнил, что до турнира, который в этом году состоится в России, остается 49 дней. "Уверен, мы проведем турнир на самом высоком уровне", - сказал спортивный чиновник.Как сообщают организаторы, посетителей парка ждет разнообразная развлекательная программа, конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Москве. В парке имеются настольный футбол, электронный вратарь, реагирующий на движения мяча, небольшая футбольная площадка. Вход в парк и развлечения бесплатные.Парки, посвященные Кубку Конфедераций, будут открыты во всех городах, принимающих турнир. 6 мая парк будет организован в Сочи, 13 мая - в Казани, а 20 мая - в Санкт-Петербурге.Кубок Конфедераций традиционно проводится за год до старта Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые в истории примет Россия. В Кубке выступают победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование. В 2017 году турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.Мутко надеется, что на Кубок в России будет продано около 3 млн билетов, и приедет около 1 млн иностранцев. Пока продано только 211 тыс. билетов.Вице-премьер пообещал сделать все, чтобы провести и Кубок Конфедераций и мундиаль на самом высоком уровне. "Говорят, что мы хотим утвердиться на политической арене таким образом. Нет, мы вкладываем в развитие своей страны. Будет построены метро, транспортные развязки, отели. Инвестируем в городскую инфраструктуру", - заявил Мутко.Также он считает, что московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, по словам директора департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, стадион планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года, и сразу готовить его к тестовым матчам перед чемпионатом мира, сообщает ТАСС . Ранее сообщалось, что тестовые матчи могут пройти осенью 2017 года.



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