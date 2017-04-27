Вход в выселяемое здание музея Рериха заблокирован, готовится опись Общество Рубрики: Культура

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28 апреля 2017 около 9 вечера музей имени Рериха был заблокирован охранниками музея Востока при сопровождении представителей МВД, сообщает



Опечатывание Международного центра Рерихов (МЦР) в пятницу связано с внесудебным расторжением договора аренды земли музея Росимуществом, сообщил



Он подчеркнул, что основанием для расторжения договора аренды земли явились решения судов - в частности, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче музею Востока усадьбы Лопухиных. Также Избачков рассказал, что сейчас на территории усадьбы находятся три охранника со стороны МЦР, три охранника со стороны Музея Востока.



"Это работники нашей службы безопасности, и несколько полицейских, которые смотрят, чтобы люди не нарушали порядок", - продолжил юрист. В дальнейшем предполагается, что музей Востока официально вручит руководству МЦР уведомление о том, чтобы выделить представителей от МЦР с целью составления описи с указанием принадлежности предметов, "чтобы никто лишнего себе ничего не забрал - ни МЦР, ни Музей Востока".



Ранее на сайте МВД РФ сообщалось, что обыски в центре Рерихов в Москве прошли в рамках дела о мошенничестве. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства.



Как пояснил в то же время радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко, обыски и изъятия связаны с решением



Тем временем, как сообщили в пресс-службе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Совет держит под общественным контролем ситуацию вокруг Международного центра Рерихов и усадьбы Лопухиных.



"Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский стал свидетелем попытки вооруженного захвата музея им. Н.Рериха. Подробности он снял на видео. Вооруженные люди в сопровождении полиции вошли на территорию музея и отказывались его покидать, аргументируя это решением суда, хотя срок вступления приговора в силу еще не наступил. Юристы музея готовятся подавать апелляцию против решения суда о выселении музея из двух зданий, которые вместе представляют собой усадьбу Лопухиных", - передает



В материале отмечается, что в основе спора министерства культуры РФ и Международного центра Рерихов лежит право общественной организации быть хранителем наследия семьи Рерихов. "Хотя передача всего наследия общественной организации было одним из главных пунктов завещания Станислава Рериха, министерство культуры последовательно оспаривает право Международного центра Рерихов быть хранилищем наследия. При этом количество картин, которые хранятся в музее Востока и других государственных организациях, год от года продолжает уменьшаться. Совет следит за развитием событий и держит ситуацию под общественным контролем", - резюмировали в СПЧ.



Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ сообщили, что усадьба Лопухиных еще в ноябре 2015 г. перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока. Законность действий Росимущества подтверждена решениями судов. В ходе проверки Росимущества, как собственника усадьбы, выявлены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов, в частности реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства. Договоры безвозмездного пользования с Международным центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия. "Таким образом, все вышеперечисленные факты стали причиной, по которой Государственным музеем Востока были предприняты меры по обеспечению сохранности усадьбы Лопухиных", - резюмировали в пресс-службе Минкультуры.



20 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил поддержанный Росимуществом иск Государственного музея Востока о расторжении договоров безвозмездной аренды и выселении МЦР из усадьбы Лопухиных. 28 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск Государственного музея Востока о выселении МЦР относительно здания бывшего оптического театра (Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 5). Обыски в Международном центре Рерихов прошли 7 марта 2017 г. в рамках уголовного дела о мошенничестве совладельца "Мастер-банка". В пресс-службе центра Агентству "Москва" сообщили, что в ходе обысков было изъято более 200 картин и рисунков.



Ранее Newsmsk.com писал, что Министерство культуры уже давно обозначила свои Международный центр Рерихов должен освободить особняк в центре Москвы для организации там государственного музея семьи Рерихов - филиала музея Востока, которому здание было передано Росимуществом в 2015 году. В начале марта в МЦР прошли обыски.28 апреля 2017 около 9 вечера музей имени Рериха был заблокирован охранниками музея Востока при сопровождении представителей МВД, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт музея. "Крепкие парни в черной униформе отказываются представляться или назвать организацию, в которой работают", - говорится в сообщении с сайта.Опечатывание Международного центра Рерихов (МЦР) в пятницу связано с внесудебным расторжением договора аренды земли музея Росимуществом, сообщил "Интерфаксу" в субботу юрист Музея Востока Юрий Избачков. По его словам, у МЦР был договор аренды земли, по которому центр мог ставить свою охрану по периметру. Вчера во внесудебном одностороннем порядке договор был расторгнут Росимуществом, и "поэтому именно вчера произошли события".Он подчеркнул, что основанием для расторжения договора аренды земли явились решения судов - в частности, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче музею Востока усадьбы Лопухиных. Также Избачков рассказал, что сейчас на территории усадьбы находятся три охранника со стороны МЦР, три охранника со стороны Музея Востока."Это работники нашей службы безопасности, и несколько полицейских, которые смотрят, чтобы люди не нарушали порядок", - продолжил юрист. В дальнейшем предполагается, что музей Востока официально вручит руководству МЦР уведомление о том, чтобы выделить представителей от МЦР с целью составления описи с указанием принадлежности предметов, "чтобы никто лишнего себе ничего не забрал - ни МЦР, ни Музей Востока".Ранее на сайте МВД РФ сообщалось, что обыски в центре Рерихов в Москве прошли в рамках дела о мошенничестве. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства.Как пояснил в то же время радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко, обыски и изъятия связаны с решением материального спора , и "это решение разрушить музей".Тем временем, как сообщили в пресс-службе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Совет держит под общественным контролем ситуацию вокруг Международного центра Рерихов и усадьбы Лопухиных."Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский стал свидетелем попытки вооруженного захвата музея им. Н.Рериха. Подробности он снял на видео. Вооруженные люди в сопровождении полиции вошли на территорию музея и отказывались его покидать, аргументируя это решением суда, хотя срок вступления приговора в силу еще не наступил. Юристы музея готовятся подавать апелляцию против решения суда о выселении музея из двух зданий, которые вместе представляют собой усадьбу Лопухиных", - передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на сообщение СПЧ.В материале отмечается, что в основе спора министерства культуры РФ и Международного центра Рерихов лежит право общественной организации быть хранителем наследия семьи Рерихов. "Хотя передача всего наследия общественной организации было одним из главных пунктов завещания Станислава Рериха, министерство культуры последовательно оспаривает право Международного центра Рерихов быть хранилищем наследия. При этом количество картин, которые хранятся в музее Востока и других государственных организациях, год от года продолжает уменьшаться. Совет следит за развитием событий и держит ситуацию под общественным контролем", - резюмировали в СПЧ.Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ сообщили, что усадьба Лопухиных еще в ноябре 2015 г. перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока. Законность действий Росимущества подтверждена решениями судов. В ходе проверки Росимущества, как собственника усадьбы, выявлены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов, в частности реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства. Договоры безвозмездного пользования с Международным центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия. "Таким образом, все вышеперечисленные факты стали причиной, по которой Государственным музеем Востока были предприняты меры по обеспечению сохранности усадьбы Лопухиных", - резюмировали в пресс-службе Минкультуры.20 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил поддержанный Росимуществом иск Государственного музея Востока о расторжении договоров безвозмездной аренды и выселении МЦР из усадьбы Лопухиных. 28 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск Государственного музея Востока о выселении МЦР относительно здания бывшего оптического театра (Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 5). Обыски в Международном центре Рерихов прошли 7 марта 2017 г. в рамках уголовного дела о мошенничестве совладельца "Мастер-банка". В пресс-службе центра Агентству "Москва" сообщили, что в ходе обысков было изъято более 200 картин и рисунков.Ранее Newsmsk.com писал, что Министерство культуры уже давно обозначила свои претензии на центр . Еще в 2014 году ведомство обращалось к мэру Сергею Собянину с просьбой о льготной аренде усадьбы Лопухиных, где находится центр, и которую он восстанавливает много лет. При этом самих сотрудников учреждения об этом даже не поставили в известность. "Минкультуры говорит о том, что поддерживает меценатство в России. И в то же время, музей, созданный меценатами, никто не поддерживает, кроме общественных организаций, которые понимают значение наследия Рерихов, - говорил тогда Стеценко. - Руководство страны, видимо, больше интересует политика, чем проблемы культуры".



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