Полиция снова предостерегла граждан от участия в акции "Надоел" и "замуровала" вход в приемную президента Рубрики: Общество

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"ГУ МВД России по г.Москве убедительно просит воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 апреля 2017 года на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка", - сказал



Он напомнил, что организаторам акции было предложено альтернативное место для её проведения. Однако несмотря на это организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать к участию в нём. "Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - отметил сотрудник пресс-службы.



В главке подчеркнули, что московская полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Также в полиции еще раз предупредили организаторов акции "о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия".



Тем временем приемную президента России на улице Ильинка огородили забором перед акцией в Москве, сообщает в субботу



Ранее Newsmsk.com писал, что акция "Надоел" против президента РФ Владимира Путина, которую движение "Открытая Россия" намерено провести 29 апреля, пройдет по Славянской площади, Старой площади, улице Ильинка с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. Она предполагает вручение президенту РФ Владимиру Путину заявлений от граждан с просьбой не избираться на четвертый срок и завершить свою политическую карьеру. Главная задача акции, как объясняется на сайте "Открытой России", не просто выразить отношение к деятельности президента Путина во время митинга или пикета, "а путем официальных письменных заявлений потребовать от него соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти, и не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года".



Столичные власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, заявив, что демонстранты на Славянской площади будут мешать движению транспорта. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников, предложивший маршрут по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой, назвал его "оптимальным", однако координатор московской акции Мария Баронова заявила на своей странице в Facebook, что "любая другая точка не имеет смысла".



Московская полиция еще 25 апреля Столичная полиция в очередной раз напомнила гражданам о незаконности акции "Надоел", которая должна быть проведена сегодня на Славянской площади, а организаторов предупредила о последствиях."ГУ МВД России по г.Москве убедительно просит воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 апреля 2017 года на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.Он напомнил, что организаторам акции было предложено альтернативное место для её проведения. Однако несмотря на это организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать к участию в нём. "Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - отметил сотрудник пресс-службы.В главке подчеркнули, что московская полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Также в полиции еще раз предупредили организаторов акции "о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия".Тем временем приемную президента России на улице Ильинка огородили забором перед акцией в Москве, сообщает в субботу РИАМО со ссылкой на Газета.ru. Именно туда планировали передать свои петиции участники несанкционированной акции. В материале уточняется, что здание огорожено забором, а на подъездах к приемной установлены блоки, там же стоит автомобиль полиции. Проход перекрывает бульдозер.Ранее Newsmsk.com писал, что акция "Надоел" против президента РФ Владимира Путина, которую движение "Открытая Россия" намерено провести 29 апреля, пройдет по Славянской площади, Старой площади, улице Ильинка с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. Она предполагает вручение президенту РФ Владимиру Путину заявлений от граждан с просьбой не избираться на четвертый срок и завершить свою политическую карьеру. Главная задача акции, как объясняется на сайте "Открытой России", не просто выразить отношение к деятельности президента Путина во время митинга или пикета, "а путем официальных письменных заявлений потребовать от него соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти, и не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года".Столичные власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, заявив, что демонстранты на Славянской площади будут мешать движению транспорта. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников, предложивший маршрут по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой, назвал его "оптимальным", однако координатор московской акции Мария Баронова заявила на своей странице в Facebook, что "любая другая точка не имеет смысла".Московская полиция еще 25 апреля предупредила , что акция незаконна, и принимать в ней участие опасно. 21 апреля с аналогичным предупреждением выступила прокуратура Москвы.



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