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Парковка на улицах Москвы в майские праздники будет бесплатной
29 апреля 2017 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти напомнили о возможности бесплатно парковаться в День весны и труда 1 мая. Бесплатной парковка также будет с 7 по 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Парковка будет бесплатной в выходной праздничный день 1 мая, а также в воскресенье, 30 апреля. В субботу, 29 апреля водителям необходимо будет произвести оплату за стоянку в зоне платных парковок", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 2016 года парковка по воскресеньям, а также в выходные праздничные дни в зоне платных парковок Москве бесплатная. Бесплатной парковка также будет с 7 по 9 мая.

Кроме того, заммэра Москвы Максим Ликсутов попросил автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. По его словам, в праздники многие уезжают за город, и интенсивность движения на дорогах снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию.

В департаменте уточнили, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами все майские праздники будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. В то же время на девяти улицах по маршруту прохождения военной техники до 9 мая запрещена парковка. Это улицы Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Болотная улица и площадь. Следующие репетиции парада пройдут 3 мая (вечерняя) и 7 мая (утренняя). 7 мая указанные улицы будут перекрыты с пяти утра.
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