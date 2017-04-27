Собянин поучаствовал в общегородском субботнике и открыл сезон фонтанов в столице Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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В рамках второго общегородского субботника столичный градоначальник вместе с москвичами благоустраивал парк у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда, передает



"Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", - сказал Собянин, общаясь с москвичами. Мэр также поблагодарил горожан, вышедших на субботник, за заботу о своем городе.



Первый общегородской субботник проводился 8 апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, а также использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники. Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.



Ровно в полдень Собянин ровно открыл новый сезон фонтанов в Новопушкинском сквере, назвав сегодняшний день двойным праздником, так как в Москве проводится и большой субботник. Мэр рассказал, что по всей Москве одновременно запущено почти 600 фонтанов, и это знаменует начало настоящей весны и приход тепла.



Московские фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным - до полуночи. В соответствии с регламентом, установки отключаются 1 октября, с наступлением холодов. Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он состоит из 12 установок. Самый объемный (15 тыс. кубометров воды) размещен на Поклонной горе. Среди крупнейших столичных каскадов - музыкальный, свето-динамический фонтан находится в акватории Царицынского пруда: диаметр его водной поверхности 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые из которых бьют на 30 метров. Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в благоустройстве парка у пруда Бекет, высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда, и также дал старт сезону фонтанов.В рамках второго общегородского субботника столичный градоначальник вместе с москвичами благоустраивал парк у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда, передает ТАСС "Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", - сказал Собянин, общаясь с москвичами. Мэр также поблагодарил горожан, вышедших на субботник, за заботу о своем городе.Первый общегородской субботник проводился 8 апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, а также использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники. Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.Ровно в полдень Собянин ровно открыл новый сезон фонтанов в Новопушкинском сквере, назвав сегодняшний день двойным праздником, так как в Москве проводится и большой субботник. Мэр рассказал, что по всей Москве одновременно запущено почти 600 фонтанов, и это знаменует начало настоящей весны и приход тепла.Московские фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным - до полуночи. В соответствии с регламентом, установки отключаются 1 октября, с наступлением холодов. Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он состоит из 12 установок. Самый объемный (15 тыс. кубометров воды) размещен на Поклонной горе. Среди крупнейших столичных каскадов - музыкальный, свето-динамический фонтан находится в акватории Царицынского пруда: диаметр его водной поверхности 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые из которых бьют на 30 метров.



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