Сезон велопроката-2017 открыт: новый тариф и больше станций Рубрики: Городская инфраструктура

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Как сообщает



По его словам, новые пункты велопроката появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также возле станций МЦК - "Хорошево", "Зорге" и "Панфиловской".



Также заммэра напомнил, что в августе 2016 года в Москве был запущен прокат электровелосипедов: в городе появились шесть электрозарядных станций и 130 электробайков. В будущем также планируется расширение сети электропроката в пределах крупных бизнес-центров, многофункциональных транспортно-пересадочных узлов и вблизи набережных. Для удобства пользователей проработаны прогулочные маршруты между электрозарядными станциями.



Кроме того, по сообщению руководителя компании Velobike Глеба Нарожных, в приложении "Яндекс.Транспорт" появится карта московских станций проката "Велобайк". "Теперь там, как и в мобильных "Яндекс.Картах", можно будет узнать актуальные данные о наличии свободных велосипедов и стояночных мест", - сказал Нарожных журналистам в субботу.



Стало известно и о появлении нового тарифа в системе велопроката, о котором сообщила заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева на церемонии открытия сезона городского велопроката. Новый тариф Сезон 45 минут дает возможность взять велосипед на 45 минут бесплатно, стоимость 1,5 тыс. руб. за весь сезон, передает Пятый сезон велопроката открылся в Москве, к июню количество станций проката увеличится до 380. Кроме того появился новый тариф.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова заммэра столицы Максима Ликсутова, в этом году в городе доступны 350 пунктов проката и 3200 велосипедов. При этом система проката велосипедов будет расширяться: 15 июня количество станций велопроката в столице увеличится на 30; москвичам будут доступны уже 380 станций, сказал Ликсутов.По его словам, новые пункты велопроката появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также возле станций МЦК - "Хорошево", "Зорге" и "Панфиловской".Также заммэра напомнил, что в августе 2016 года в Москве был запущен прокат электровелосипедов: в городе появились шесть электрозарядных станций и 130 электробайков. В будущем также планируется расширение сети электропроката в пределах крупных бизнес-центров, многофункциональных транспортно-пересадочных узлов и вблизи набережных. Для удобства пользователей проработаны прогулочные маршруты между электрозарядными станциями.Кроме того, по сообщению руководителя компании Velobike Глеба Нарожных, в приложении "Яндекс.Транспорт" появится карта московских станций проката "Велобайк". "Теперь там, как и в мобильных "Яндекс.Картах", можно будет узнать актуальные данные о наличии свободных велосипедов и стояночных мест", - сказал Нарожных журналистам в субботу.Стало известно и о появлении нового тарифа в системе велопроката, о котором сообщила заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева на церемонии открытия сезона городского велопроката. Новый тариф Сезон 45 минут дает возможность взять велосипед на 45 минут бесплатно, стоимость 1,5 тыс. руб. за весь сезон, передает Агентство городских новостей "Москва"



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