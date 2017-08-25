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Осы из-под пола напали на малышей в детсаду на юге Москвы
29 августа 2017 г. | Время публикации 16:23 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Происшествия, Дети  
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Global Look Press
Воспитанников одного из детских садов на юге Москвы покусали осы, свившие гнездо под полом беседки на территории учреждения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В ведомстве рассказали, что в результате инцидента пострадали 19 детей и двое взрослых.

Источник агентства в экстренных службах города уточнил, что нападение ос произошло в детском саду N 2680. В справочной службе скорой помощи подтвердили, что вызов поступил именно с этого адреса. При этом в школе N 1466 имени Надежды Рушевой, в подчинении которой находится детсад, от комментариев отказались.

Вскоре после произошедшего на место прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда, которые в специальной защитной экипировке разобрали пол и извлекли осиное гнездо. Агентство "Москва", между тем, передает, что еще одно осиное гнездо было извлечено спасателями из детского сада N 550, который расположен в Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке города.
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Вторник, 29 августа 2017 г. // Последняя новость 16:23
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