В Коптево пятерых кандидатов сняли с выборов за "порчу" агитацией досок объявлений в подъездах

23 августа 2016 г. "Банда рекламщиков" в обход москвичей зарабатывает миллиарды на объявлениях в домах

Контролировать установку информационных щитов в подъездах и размещение на них рекламы должны собственники квартир. А выручка должна идти на нужды дома. Однако конкурсы прошли без участия жильцов.