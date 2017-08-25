Генпрокуратура: неточный прогноз стал причиной "катастрофических последствий" майского урагана в Москве

21 июня 2017 г. В Минприроды увязали трагические последствия майского урагана в Москве с расположением домов

Глава ведомства Сергей Донской заявил, что расположение домов в Москве не учитывает риски от опасных природных явлений. По его мнению, уже сейчас необходимо внести соответствующие изменения в градостроительные нормы.