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Избирком района Соколиная Гора допустил на выборы жильцов дома-"призрака"
29 августа 2017 г. | Время публикации 15:28 | Последние изменения 16:33
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В районе Соколиная Гора на востоке Москвы в перечне голосующих горожан оказались жильцы дома на улице Буракова, который был снесен еще несколько лет назад. Местный муниципальный депутат Владимир Шпиньков на своей странице в Facebook рассказал, что территориальный избирком (ТИК) о доме-"фантоме" знает, но исключать его из предвыборных списков не собирается.

По словам Шпинькова, в настоящий момент по адресу, где располагался дом, находится пустырь, на котором глава местной управы Александр Аксенов уже пятый год обещает построить новую поликлинику. "Впрочем, не только пустырь. Есть еще несколько десятков избирателей, прописанных в доме, которого нет", - добавил Шпиньков.

Он также отметил, что накануне кандидат в муниципальные депутаты Дмитрий Чулков на заседании ТИКа попросил исключить несуществующий объект из перечня для голосования, однако члены комиссии сделать это отказались. "Так что 10 сентября ждем на избирательном участке призраков", - заключил Шпиньков.

О вероятных подвозах избирателей ранее предупреждал и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Однако политик опасается, что махинации будут происходить не в день выборов 10 сентября, а в ходе досрочного голосования, которое стартует уже на этой неделе. "С 30 августа в каждую управу могут прийти какие угодно люди и проголосовать за кого хотят или им скажут. Формально у них должна быть регистрация в этом районе. Но проверить ее помимо одного из дежурных членов территориальной избирательной комиссии не сможет никто - наблюдатели допускаются на участки только 10 сентября", - возмущался Митрохин.
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