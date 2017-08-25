Избирком района Соколиная Гора допустил на выборы жильцов дома-"призрака"

29 августа 2017 г. Главу ТИК Коптево оперативно уволили, признав грубым нарушением снятие пяти кандидатов в мундепы

Команду независимых кандидатов сняли с выборов по жалобе компании, обслуживающей информационные стенды в подъездах. Фирма сочла, что кандидаты самовольно расклеивали свои агитки. Глава местной ТИК поспешил обратиться в суд.