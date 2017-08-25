Главу ТИК Коптево оперативно уволили, признав грубым нарушением снятие пяти кандидатов в мундепы

29 августа 2017 г. В Коптево пятерых кандидатов сняли с выборов за "порчу" агитацией досок объявлений в подъездах

Фирма-оператор информационных стендов сочла размещение плакатов с лицами кандидатов "умышленной порчей имущества". Кандидатам вменяют статью о злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении интеллектуальной собственности.