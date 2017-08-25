Главу ТИК Коптево оперативно уволили, признав грубым нарушением снятие пяти кандидатов в мундепы

Председателя территориальной избирательной комиссии района Коптево Сергея Митюшова уволили после снятия с выборов пятерых независимых кандидатов в муниципальные депутаты. В пресс-службе Мосгоризбиркома агентству "Москва"
заявили, что Митюшов грубо нарушил избирательное законодательство и права зарегистрированных кандидатов.
Напомним, ранее кандидат в муниципальные депутаты Антон Черных рассказал в соцсетях, что всю его команду сняли с выборов
по жалобе компании "Реклама-в-дом", обслуживающей доски объявлений в подъездах. В фирме заявили, что кандидаты расклеили свои агитационные материалы самовольно, без разрешения и оплаты, и назвали это "умышленной порчей имущества". При этом причастность кандидатов к расклейке агитации не доказана. А саму фирму еще в прошлом году уличили в захвате рынка
рекламных объявлений в подъездах домов, так как установка информационных стендов вопреки закону проводилась без согласия жильцов.
На основании жалобы "Рекламы-в-доме" председатель коптевской ТИК "единолично, без принятия соответствующего решения избирательной комиссии обратился в суд с административными исковыми заявлениями об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов Татьяны Агафоновой-Ленской, Андрея Симонова, Антона Черных, Андрея Натальчук, Натальи Николенко", сказали в Мосгоризбиркоме. Коптевский районный суд 28 августа отменил регистрацию кандидатов, но решение суда еще не вступило в силу, и коптевской ТИК запрещено его исполнять. Мосгоризбирком обратился в прокуратуру и предложил добиться отмены решения суда.
Ранее оппозиционные политики отметили, что власти Москвы намеренно замалчивают информацию
о кандидатах в муниципальные депутаты и о предстоящих 10 сентября выборах вообще. В некоторых районах поступили просто - вовсе демонтировали щиты для объявлений до октября, пишут
пользователи Facebook. А избиркомы запрещают указывать на плакатах, которые появятся на избирательных участках, хоть сколько-нибудь значимые сведения о кандидатах, включая фотографии, место рождения, образование и достижения. Также сообщалось, что к независимым кандидатам чрезмерно придираются: двоих из них сняли с выборов из-за "неправильного" указания места работы. Вместо "работающий студентом" и "работающая домохозяйкой" они написали просто "студент" и "домохозяйка".