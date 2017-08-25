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Власти Москвы на протяжении двух лет не могут организовать движение по правилам на участке дороги в сотню метров
29 августа 2017 г. | Время публикации 18:42 | Последние изменения 19:18
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В ноябре 2015 года столичные власти решили провести эксперимент, разрешив на некоторых участках улиц в центре города парковку под знаком "Стоянка запрещена" с 20:00 до 08:00. С тех пор прошло уже без малого два года, однако дорожные службы до сих пор не могут грамотно организовать движение на участке возле двух домов в Ковровом переулке, пишет в своем блоге муниципальный депутат Евгений Будник.

Все, что нужно было сделать чиновникам, это удалить на упомянутом участке желтую разметку, запрещающую парковку для автомобилей, а также установить соответствующий дорожный знак. Проблемы с решением этой, казалось бы, несложной задачи начались с первых дней: желтую разметку в Ковровом переулке удалить забыли, а знак поставили на 100 метров дальше положенного.

Спустя некоторое время власти осознали свою ошибку и поставили знак туда, куда нужно, однако парковаться по ночам местные жители все равно не могли: сплошную желтую разметку не удалили и, соответственно, когда перестает действовать знак, водитель должен ориентироваться именно на нее, отмечает Будник. Прошло еще две недели, разметка на дороге так и осталась, зато на улице появился еще один дорожный знак - "Остановка запрещена" без указания времени действия. То есть вся зона эксперимента дептранса стала запрещенной для остановки круглосуточно.

1 декабря 2015 года в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) гордо сообщили, что дорожная разметка в Ковровом переулке демаркирована, дорожные знаки заменены на корректные. "Теперь в соответствии со знаками разрешено парковаться под запрещающими знаками с 20:00 до 08:00", - подчеркнули в ЦОДД. Как выяснилось на следующий день, желтая сплошная линия вдоль тротуара так и осталась на своем месте.

Через неделю желтую разметку все-таки удалили, но на этом история не закончилась: летом 2016 года разметка возле домов N16 и N18 появилась снова. После очередной жалобы Будника разметку удалили еще раз. Справедливость восторжествовала сроком на год: желтая разметка вернулась в Ковровый переулок в минувшие выходные. "Это все, что вам нужно знать о системе управления и принятия решений исполнительными органами власти в городе Москве", - заключил муниципальный депутат.
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