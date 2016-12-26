Станция метро "Фрунзенская" открылась после ремонта

8 июля 2016 г. Станцию "Фрунзенская" откроют для пассажиров раньше срока

Работы по реконструкции вестибюля станции Фрунзенская идут с опережением графика, ее планируется открыть уже до конца года. Благодаря установке дополнительного эскалатора пропускная способность станции увеличится на треть.