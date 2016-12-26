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Станция метро "Фрунзенская" открылась после ремонта
29 декабря 2016 г. | Время публикации 12:33 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта станцию метро "Фрунзенская" Сокольнической линии. Как сообщается на сайте информационного центра правительства столицы, для пассажиров станция будет доступна во второй половине дня.

Станцию метро "Фрунзенская" закрыли на ремонт в начале января 2016 года. В ходе реконструкции была произведена замена эскалаторов, вестибюль станции обрел исторический облик, были отремонтированы кассовый и машинные залы. Новые эскалаторы удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40% меньше электроэнергии. Благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора пропускная способность станции после ремонта увеличится на треть.
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