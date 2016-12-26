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Злоумышленники с гантелей ограбили квартиру, прождав хозяйку пять часов
29 декабря 2016 г. | Время публикации 11:02 | Последние изменения 11:20
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В Москве двое злоумышленников ограбили квартиру женщины, напав на нее с гантелей. Как сообщает источник РЕН ТВ, преступление произошло 28 декабря в квартире дома, расположенного по улице Новинки. Грабители в масках ворвались в квартиру и связали пластиковыми хомутами сожителя женщины.

Когда спустя примерно пять часов женщина вошла в квартиру, злоумышленники, угрожая гантелей, похитили у нее мобильный телефон, ювелирные изделия, достали из сейфа деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около миллиона рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Четверг, 29 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:48
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