Злоумышленники с гантелей ограбили квартиру, прождав хозяйку пять часов

В Москве двое злоумышленников ограбили квартиру женщины, напав на нее с гантелей. Как сообщает источник РЕН ТВ
, преступление произошло 28 декабря в квартире дома, расположенного по улице Новинки. Грабители в масках ворвались в квартиру и связали пластиковыми хомутами сожителя женщины.
Когда спустя примерно пять часов женщина вошла в квартиру, злоумышленники, угрожая гантелей, похитили у нее мобильный телефон, ювелирные изделия, достали из сейфа деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около миллиона рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.