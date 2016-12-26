Злоумышленники с гантелей ограбили квартиру, прождав хозяйку пять часов Рубрики: Происшествия

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Когда спустя примерно пять часов женщина вошла в квартиру, злоумышленники, угрожая гантелей, похитили у нее мобильный телефон, ювелирные изделия, достали из сейфа деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около миллиона рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В Москве двое злоумышленников ограбили квартиру женщины, напав на нее с гантелей. Как сообщает источник РЕН ТВ , преступление произошло 28 декабря в квартире дома, расположенного по улице Новинки. Грабители в масках ворвались в квартиру и связали пластиковыми хомутами сожителя женщины.Когда спустя примерно пять часов женщина вошла в квартиру, злоумышленники, угрожая гантелей, похитили у нее мобильный телефон, ювелирные изделия, достали из сейфа деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около миллиона рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.



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