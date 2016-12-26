Задержанные в парке "Кусково" активисты получили штрафы за "неповиновение" полиции

29 декабря 2016 г. Полиция разогнала лагерь защитников парка "Кусково"

Около десяти вечера в парк приехали сотрудники полиции и рабочие. Полиция оцепила территорию леса и не пускает туда активистов, задержав 11 человек. Рабочие начали вырубку леса в районе платформы Плющево.