Задержанные в парке "Кусково" активисты получили штрафы за "неповиновение" полиции

В четверг в парке "Кусково", где накануне вечером были задержаны 11 активистов, выступавших против массовой вырубки, сотрудники полиции также задержали председателя фонда содействия охране окружающей среды "Спаси Кусково" Владимира Залищака. В беседе с порталом "ОВД-Инфо" он рассказал, что всего лишь приехал посмотреть на место вырубки.
Представители правоохранительных органов отправили Залищака в ОВД "Вешняки", где находятся остальные задержанные. По данным портала, первоначально планировалось, что суд в отношении активистов состоится уже сегодня, однако полицейские не успели подготовить необходимые документы. Ближайшую ночь защитники парка проведут в отделении, а суд, по всей вероятности, состоится 30 декабря.
Между тем журналист Ольга Романова на своей странице в Facebook отмечает, что все задержанные получили штрафы в 500 и 1000 рублей. "Выдают именные квитанции на выплату штрафа. А вот постановление суда после праздников", - отметила публицист.
Отметим, что вместе с активистами накануне был задержан журналист, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, который снимал сюжет о незаконной вырубке. Ему, как и остальным задержанным, предъявили обвинение в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
По словам журналиста Надежды Кеворковой, Полонского задержали за то, что он, увидев полицейских, включил свет и начал их снимать. "На пленке видно, как он представляется, говорит, что он журналист, и они потирают руки, буквально ускоряя шаг, говорят: "Отлично, замечательно", начинают его хватать, скручивать и уводят. Причем они не представляются. Эти люди сказали ему: "Заткнись, а то сейчас шмальнем", - рассказала Кеворкова порталу BFM.
Эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева, в свою очередь, рассказала, что за ночь в Кусково вырубили более 12 гектаров леса вплоть до Вешняковской эстакады. "Генподрядчик - это организация МИСК, субподрядчик, который вырубкой у них обычно занимается - компания под романтическим названием "Максифлора". Кто рубил этой ночью, сказать сложно, в любом случае, генподрядчик несет ответственность", - отметила правозащитница.
Происходящее в парке Кусково минувшим вечером Енгалычева описала так: "В кромешной темноте это все происходило, те, кто вырубали, работали с фонарями на лбу, и там было огромное количество техники, огромное количество людей, экскаваторы, бензопилы. Пригнали семь автозаков, дикое количество каких-то людей в бронежилетах и огородили все входы и въезды, выходы из парка. Все оцепили. Ничего не объясняли. Вменяют неповиновение законным требованиям полиции, можно подумать, что к людям, которые там находились, просто подошли и сказали, чтобы они ушли, а они отказались".
Деревья в "Кусково" стали вырубать летом этого года, когда неожиданно выяснилось, что власти решили пропустить через него участок Северо-Восточной хорды. Экологи настаивают, что подобный проект причинит ущерб лесопарку и нарушает столичный закон "Об особо охраняемых природных территориях". В начале декабря на данную проблему обратили внимание президента России Владимира Путина, на что глава государства пообещал разобраться в ситуации, переговорив с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Полиция разогнала лагерь защитников парка "Кусково" Около десяти вечера в парк приехали сотрудники полиции и рабочие. Полиция оцепила территорию леса и не пускает туда активистов, задержав 11 человек. Рабочие начали вырубку леса в районе платформы Плющево.
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