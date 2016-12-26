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Мэрия классифицировала все городские гостиницы и хостелы
29 декабря 2016 г. | Время публикации 15:24 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Все гостиницы и хостелы Москвы прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС. В общей сложности различные категории получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Те средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января будут лишены права заниматься гостиничной деятельностью.

Высшую категорию получили 27 столичных гостиницы, "четыре звезды" достались 74 гостиницам. Все гостиницы, которые прошли классификацию, будут обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года.

Как отмечается, порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию - это преимущественно "серые" хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны будут уйти с рынка в начале следующего года.
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