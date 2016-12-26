В Алтуфьево выстроилась очередь за красной икрой Рубрики: Общество

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Почему ажиотаж вызвал именно этот магазин, не уточняется. Ранее Росрыболовство сообщало, что икра лососевых рыб может немного подорожать, но дефицита на прилавках не будет. Эксперты советуют осторожнее подходить к покупке икры, выбирая продукт в стеклянных, а не жестяных банках, со знаком Российской системы качества на упаковке. Не стоит доверять и подозрительно низкой цене.



Многометровая очередь выстроилась на улице перед одним из продуктовых магазинов в Алтуфьевском районе. Как сообщает телеканал "Москва 24" , в очереди стояло не менее 50 человек, которые хотели приобрести красную икру.Почему ажиотаж вызвал именно этот магазин, не уточняется. Ранее Росрыболовство сообщало, что икра лососевых рыб может немного подорожать, но дефицита на прилавках не будет. Эксперты советуют осторожнее подходить к покупке икры, выбирая продукт в стеклянных, а не жестяных банках, со знаком Российской системы качества на упаковке. Не стоит доверять и подозрительно низкой цене.



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