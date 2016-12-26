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В Алтуфьево выстроилась очередь за красной икрой
29 декабря 2016 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 15:33
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Многометровая очередь выстроилась на улице перед одним из продуктовых магазинов в Алтуфьевском районе. Как сообщает телеканал "Москва 24", в очереди стояло не менее 50 человек, которые хотели приобрести красную икру.

Почему ажиотаж вызвал именно этот магазин, не уточняется. Ранее Росрыболовство сообщало, что икра лососевых рыб может немного подорожать, но дефицита на прилавках не будет. Эксперты советуют осторожнее подходить к покупке икры, выбирая продукт в стеклянных, а не жестяных банках, со знаком Российской системы качества на упаковке. Не стоит доверять и подозрительно низкой цене.

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