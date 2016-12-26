Москвичка скончалась после укола анестетиком от вызванного на дом врача

5 февраля 2016 г. Мужчина умер в больнице Щелково после "побега" хирурга с простой операции

40-летнему мужчине должны были исправить носовую перегородку, но во время операции что-то пошло не так. Хирург, по словам родственников, просто сбежал, а пациент умер в реанимации. Врач обвиняет в произошедшем анестезиолога.