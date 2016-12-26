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Москвичка скончалась после укола анестетиком от вызванного на дом врача
29 декабря 2016 г. | Время публикации 16:05
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Жительница Москвы скончалась после укола анастетиком, который произвел вызванный на дом врач частной клиники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета РФ. По факту произошедшего заведено уголовно дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности.

По версии следствия, клиника, в которую обратилась 36-летняя женщина, не имеет лицензии на оказание неотложной медицинской помощи. Прибывший по вызову в квартиру на улице Кулакова сотрудник данной организации сделал москвичке инъекцию препарата "Лидокаин".

Вскоре после укола состояние потерпевшей начало ухудшаться, а попытки врача оказать помощь ни к чему не привели: через непродолжительное время женщина скончалась. По факту произошедшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего следователи дадут правовую оценку действиям сотрудника и руководства клиники.
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