Москвичка скончалась после укола анестетиком от вызванного на дом врача

Жительница Москвы скончалась после укола анастетиком, который произвел вызванный на дом врач частной клиники, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета РФ. По факту произошедшего заведено уголовно дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности.
По версии следствия, клиника, в которую обратилась 36-летняя женщина, не имеет лицензии на оказание неотложной медицинской помощи. Прибывший по вызову в квартиру на улице Кулакова сотрудник данной организации сделал москвичке инъекцию препарата "Лидокаин".
Вскоре после укола состояние потерпевшей начало ухудшаться, а попытки врача оказать помощь ни к чему не привели: через непродолжительное время женщина скончалась. По факту произошедшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего следователи дадут правовую оценку действиям сотрудника и руководства клиники.