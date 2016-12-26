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Москвичи пожаловались в мэрию на долгое ожидание автобусов из-за расхваленной транспортной реформы
29 декабря 2016 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 09:01
Рубрики: Общественный транспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Союз пассажиров России направил обращение в столичное правительство в связи с существенно увеличившимся временем ожидания наземного транспорта в Москве, которое произошло после устроенной мэрией транспортной реформы, сообщает РБК. По словам экспертов организации, на некоторых маршрутах время ожидание выросло на три минуты, а на других - сразу на 20.

Особенно серьезные проблемы наблюдаются на отдалении от центра Москвы. Например, в районах Лианозово и Медведково после отмены маршруток в вечернее время, после 20:00-21:00, ждать автобус приходится до 40 минут. На юго-востоке Москвы от метро "Люблино" к рынку "Садовод" и от метро "Выхино" к 4-му микрорайону Кожухово раньше каждые пять минут ходили "ГАЗели", а теперь интервал движения составляет от 20 минут до получаса. Причем пассажиры жалуются на нехватку мест, из-за чего дело порой буквально доходит до драк.

В некоторых районах вместо исчезнувших маршруток новые автобусы не появились вовсе. В частности, разорвана транспортная связь между Курьяново и Марьино, а в Южное Измайлово перестал ходить транспорт от станции метро "Черкизовская" и площади трех вокзалов. Проблема заключается еще и в том, что из-за вместимости новых синих автобусов увезти всех пассажиров перевозчики физически не способны - такую ситуацию можно наблюдать, в частности, на маршрутах от метро "Улица 1905 год" в сторону "Шелепихи" и "Фили", а также от метро "Юго-Западная" в Новую Москву.

Напомним, что транспортная реформа оставила подавляющее число перевозчиков у разбитого корыта, тогда как оставшиеся компании жалуются на абсолютно невыгодные условия работы. Благодаря законодательным трудам мэрии в городе остались только 211 маршрутов из 500, которые обслуживают не 4,6 тысячи, а 2,1 тысячи единиц транспорта. Власти утверждают, что большинство отмененных маршрутов дублировали городской транспорт. На уже неоднократно звучавшие жалобы москвичей в Департаменте транспорта отвечают, что "интервал движения соответствует потребностям людей".
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