Мэрия: москвичи стали меньше пить в праздники

22 декабря 2016 г. Москвичи все чаще ходят в магазины у дома вместо гипермаркетов и "закручивают банки"

Гипермаркеты многие горожане теперь посещают меньше раза в неделю, отдавая предпочтение небольшим магазинам и супермаркетам возле дома. Причина в ценах, а также в моде на здоровый образ жизни.