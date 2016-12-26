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Мэрия: москвичи стали меньше пить в праздники
29 декабря 2016 г. | Время публикации 13:20 | Последние изменения 15:32
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В преддверии Нового года москвичи готовятся к обильному застолью. При этом, как рассказал официальному порталу мэра и правительства Москвы главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Евгений Брюн, москвичи стали пить меньше, в том числе в праздники.

По словам нарколога, если до 2014 года число обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем после праздников росло на 15–20 процентов, то сейчас число обращений в праздничные дни растёт лишь на пять процентов. По его мнению, к такому эффекту привели ответственное отношение потребителей и более строгое регулирование алкогольного рынка. Кроме того, в новогодние каникулы появляется всё больше мест для досуга и развлечений, которые становятся альтернативой застольям. Кроме того, ранее отмечалось, что в столицу входит в моду здоровый образ жизни.

В ходе новогодних застолий москвичам рекомендуется пить небольшими порциями и как можно реже, чтобы организм успел переработать спиртное. Также стоит выйти на прогулку в новогоднюю ночь, а наутро не "лечиться" новыми дозами спиртного.
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