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Суд признал виновным экс-мэра Сергиева Посада в получении взятки, но приговорил лишь к штрафу
29 декабря 2016 г. | Время публикации 18:48
Рубрики: Криминал  
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sergiev-posad.net
Суд в Костроме признал бывшего мэра подмосковного Сергиева Посада Виктора Букина виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Несмотря на тяжелый характер обвинения, экс-чиновник избежал реального срока, отделавшись лишь штрафом в размере 4 миллионов рублей, а также лишением права в течение 10 лет занимать определенные должности.

По версии следствия, в 2014 году в администрацию Сергиева Посада обратился директор коммерческой фирмы из Костромы и потребовал перечислить ему 48 миллионов рублей, взысканных с городского правительства в судебном порядке. Букин на это заявил, что задолженность может быть погашена только в том случае, если он получит половину указанной суммы.

Свое требование он передал через посредника - начальника юридического отдела администрации Сергея Климова. Часть денежных средств поступила костромской фирме в июне 2015 года, а в июле Климов приехал в Кострому, где получил 6 миллионов рублей взятки, после чего его задержали сотрудники ФСБ. Сам Букин после возбуждения дела скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В января 2016 года он был задержан в Сербии, а летом экстрадирован в Россию. Климов ранее был приговорен к штрафу в 2 миллиона рублей.
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