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Полиция разогнала лагерь защитников парка "Кусково"
29 декабря 2016 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 09:03
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции приехали в парк "Кусково" и разогнали лагерь активистов, которые защищали парк от вырубки. Как сообщает телеканал "Дождь", полиция приехала в парк и задержала там 11 человек. Задержанных везут в ОВД "Вешняки", не объяснив причин задержания.

По словам активистов, около десяти вечера в парк приехали сотрудники полиции и рабочие. Полиция оцепила территорию леса и не пускает туда активистов. Рабочие начали вырубку леса в районе платформы Плющево. На месте находятся несколько экскаваторов, тракторов и прожекторов.

Напомним, деревья в парке стали вырубать после того, как стало известно, что через него предположительно пройдет участок Северо-Восточной хорды. Против ее строительства выступают жители района Вешняки и экозащитники, настаивая, что магистраль причинит ущерб лесопарку. Кроме того, новое постановление нарушает столичный закон "Об особо охраняемых природных территориях", одновременно сокращая площадь парка примерно на 12 гектаров и позволяя легализовать строительство трассы на территории лесопарка. Несмотря на то, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин, судя по всему, решить ее не удалось.
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