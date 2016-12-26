Полиция разогнала лагерь защитников парка "Кусково"

8 декабря 2016 г. Путин пообещал выяснить у Собянина, зачем вырубать парк "Кусково"

Председатель СПЧ Сергей Цыпленков по экологическим правам пожаловался главе государства на готовящуюся мэрией Москвы вырубку парка в угоду автотрассе. Президент пообещал обсудить эту проблему с градоначальником.