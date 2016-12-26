Полиция разогнала лагерь защитников парка "Кусково"

Сотрудники полиции приехали в парк "Кусково" и разогнали лагерь активистов, которые защищали парк от вырубки. Как сообщает телеканал "Дождь"
, полиция приехала в парк и задержала там 11 человек. Задержанных везут в ОВД "Вешняки", не объяснив причин задержания.
По словам активистов, около десяти вечера в парк приехали сотрудники полиции и рабочие. Полиция оцепила территорию леса и не пускает туда активистов. Рабочие начали вырубку леса в районе платформы Плющево. На месте находятся несколько экскаваторов, тракторов и прожекторов.
Напомним, деревья в парке стали вырубать
после того, как стало известно, что через него предположительно пройдет участок Северо-Восточной хорды. Против ее строительства выступают жители района Вешняки и экозащитники, настаивая, что магистраль причинит ущерб лесопарку. Кроме того, новое постановление нарушает столичный закон "Об особо охраняемых природных территориях", одновременно сокращая площадь парка примерно на 12 гектаров
и позволяя легализовать строительство трассы на территории лесопарка. Несмотря на то, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин
, судя по всему, решить ее не удалось.