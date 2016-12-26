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Помощника главы Росприроднадзора подозревают в мошенничестве
29 декабря 2016 г. | Время публикации 11:48
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Преображенский районный суд Москвы арестовал помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу, который подозревается в покушении на мошенничество. Как сообщается на сайте СК РФ по Москве, сотрудник Росприроднадзора и его знакомый предпринимателя Рафис Купкенов вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка.

Мошенники планировали получить от проверяемого 15 миллионов рублей за содействие в положительных результатах проверки. В действительности соучастники такими полномочиями не обладали. 26 декабря оба были задержаны при получении части денежных средств и в ходе допроса признали вину. В итоге суд арестовал Валензу до 27 февраля 2017 года, его сообщник Купкенов отправлен под домашний арест. Об этом сообщает агентство "Москва".
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Четверг, 29 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:48
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