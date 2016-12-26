Помощника главы Росприроднадзора подозревают в мошенничестве Рубрики: Криминал

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Мошенники планировали получить от проверяемого 15 миллионов рублей за содействие в положительных результатах проверки. В действительности соучастники такими полномочиями не обладали. 26 декабря оба были задержаны при получении части денежных средств и в ходе допроса признали вину. В итоге суд арестовал Валензу до 27 февраля 2017 года, его сообщник Купкенов отправлен под домашний арест. Об этом сообщает Преображенский районный суд Москвы арестовал помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу, который подозревается в покушении на мошенничество. Как сообщается на сайте СК РФ по Москве, сотрудник Росприроднадзора и его знакомый предпринимателя Рафис Купкенов вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка.Мошенники планировали получить от проверяемого 15 миллионов рублей за содействие в положительных результатах проверки. В действительности соучастники такими полномочиями не обладали. 26 декабря оба были задержаны при получении части денежных средств и в ходе допроса признали вину. В итоге суд арестовал Валензу до 27 февраля 2017 года, его сообщник Купкенов отправлен под домашний арест. Об этом сообщает агентство "Москва"



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