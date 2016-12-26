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Москвичи смогут обменяться новогодними селфи на уличных экранах
29 декабря 2016 г. | Время публикации 09:09 | Последние изменения 11:17
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Праздничные снимки из социальных сетей с хэштегом #МосковскиеСезоны попадут на мониторы в центре города и в парках, в том числе на 17-метровый медиафасад Центрального телеграфа. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, с 29 декабря фотографии москвичей из соцсетей с хештегом #МосковскиеСезоны будут транслироваться на нескольких десятках экранов по всему городу. Самые крупные из них — медиафасад на здании Центрального телеграфа и экран на катке, который залили на площади Революции. Ещё 28 уличных мониторов меньших размеров повесят в парках и на некоторых окружных новогодних площадках. Чтобы попасть на окружные мониторы, нужно будет ввести дополнительный хештег с названием парка и номером года.

Чтобы принять участие в проекте, горожанам нужно сделать снимок на фоне новогодней столицы, поставить хештег #МосковскиеСезоны и выложить фото в соцсети. Вскоре фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах. На одном экране одновременно появится более десятка фотографий, проект продлится до 3 января.

Так, например, на медиафасаде здания Центрального телеграфа ролики с фотографиями будут запускать каждый час по 45 минут начиная с 16:00 29 декабря. На катке на площади Революции их планируют показывать с 12:00 до 20:00 с перерывом на ледовые представления. На многих экранах в парках, в том числе в Парке Горького, новогоднюю стену будут показывать сразу после боя курантов - примерно в 00:03.

Кроме того, поздравительные ролики будут показывать на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Логотип года - красная цифра 2017 с бело-золотым итальянским орнаментом - будет сменяться огненными спиралями в виде елок, хрустальными сверкающими снежинками и горой подарков. В начале и конце каждого трехминутного ролика будет появляться надпись "С Новым годом, Москва!" на фоне падающих снежинок и еловых веток, украшенных красными и желтыми огоньками.

Трансляции на домах-книжках начнутся вечером в пятницу, 30 декабря, и продлятся до 2 января, а 6 по 8 января, новогодние ролики сменят на рождественские. Поздравительные видео в праздники будут показывать на двух медиафасадах с 16:00 до 17:00 и выключать в полночь.
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Четверг, 29 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:48
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