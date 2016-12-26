Жительница Перово украла елку у соседей

23 декабря 2016 г. Злоумышленник с ножом отнял у женщины новогодние подарки внукам

Молодой человек напал на женщину на Тамбовской улице и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя телефонами, которые она купила внукам на Новый год. Вскоре подозреваемого задержали, жертва ограбления узнала обидчика.