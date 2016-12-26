Жительница Перово украла елку у соседей

Жительница района Перово украла праздничную елку из тамбура дома на 1-й Владимирской улице. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую цитирует РЕН ТВ
, елку выкрали с лестничной клетки на четвертом этаже.
Полиция задержала подозреваемую, которой оказалась 43-летняя соседка заявительницы. Злоумышленница выкрала елку ночью и отнесла в свой подъезд, по дороге растеряв часть елочных украшений. Именно благодаря им и удалось найти похитительницу. Елка возвращена владельцам, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Похожий случай произошел несколько дней назад на Тамбовской улице: незнакомец напал на женщину и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя мобильными телефонами, которые женщина купила внукам на Новый год
. Впоследствии он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в тот момент находилась жертва ограбления. Женщине, опознавшей налетчика, вернули похищенные подарки, возбуждено уголовное дело о разбое.