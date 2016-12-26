]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
декабря
pda
Поиск
Архив

Жительница Перово украла елку у соседей
29 декабря 2016 г. | Время публикации 09:43 | Последние изменения 11:18
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Жительница района Перово украла праздничную елку из тамбура дома на 1-й Владимирской улице. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую цитирует РЕН ТВ, елку выкрали с лестничной клетки на четвертом этаже.

Полиция задержала подозреваемую, которой оказалась 43-летняя соседка заявительницы. Злоумышленница выкрала елку ночью и отнесла в свой подъезд, по дороге растеряв часть елочных украшений. Именно благодаря им и удалось найти похитительницу. Елка возвращена владельцам, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел несколько дней назад на Тамбовской улице: незнакомец напал на женщину и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя мобильными телефонами, которые женщина купила внукам на Новый год. Впоследствии он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в тот момент находилась жертва ограбления. Женщине, опознавшей налетчика, вернули похищенные подарки, возбуждено уголовное дело о разбое.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Злоумышленник с ножом отнял у женщины новогодние подарки внукам
23 декабря 2016 г.
Злоумышленник с ножом отнял у женщины новогодние подарки внукам
Молодой человек напал на женщину на Тамбовской улице и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя телефонами, которые она купила внукам на Новый год. Вскоре подозреваемого задержали, жертва ограбления узнала обидчика.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.12.2016   12:10
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 29 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:48
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>