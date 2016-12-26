Второй зимний велопарад пройдет в столице 8 января

9 января 2016 г. В субботу центр Москвы перекроют из-за зимнего велопарада

С 11:00 нельзя будет проехать по ряду улиц в центре столицы. Также с 10:30 и до окончания мероприятия некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев будут следовать с увеличенными интервалами.