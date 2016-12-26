Второй зимний велопарад пройдет в столице 8 января

Второй зимний велопарад пройдет в столице в воскресенье, 8 января 2017 года. Как сообщается на сайте
департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, велопарад начнется в 11:00 и пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Сбор участников назначен на 10:00 на улице 3-я Фрунзенская, в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек. Участников пробега настоятельно просят не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны, а также задействовать любые виды агитации, использовать политические лозунги и символику.
В департаменте транспорта столицы "Интерфаксу"
сообщили, что из-за проведения зимнего велопарада 8 января с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице. Первый зимний велопарад прошел в Москве 9 января нынешнего года
, в нем участвовали около 5 тысяч человек из разных регионов России.