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Второй зимний велопарад пройдет в столице 8 января
29 декабря 2016 г. | Время публикации 10:28 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Развлечения  
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АГН Москва
Второй зимний велопарад пройдет в столице в воскресенье, 8 января 2017 года. Как сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, велопарад начнется в 11:00 и пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

Сбор участников назначен на 10:00 на улице 3-я Фрунзенская, в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек. Участников пробега настоятельно просят не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны, а также задействовать любые виды агитации, использовать политические лозунги и символику.

В департаменте транспорта столицы "Интерфаксу" сообщили, что из-за проведения зимнего велопарада 8 января с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице. Первый зимний велопарад прошел в Москве 9 января нынешнего года, в нем участвовали около 5 тысяч человек из разных регионов России.
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