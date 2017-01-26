Жителей дома на северо-западе Москвы перепугал летающий за окнами беспилотник Общество Рубрики: Происшествия

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Факт того, что за жильцами шпионит беспилотник, газете подтвердили сразу несколько человек. "В моем случае это были окна спальни, и я была "без колье", - рассказала одна из собеседниц издания. "Какая мерзость. И ведь не стыдно человеку этим заниматься", - добавила другая москвичка. "Летает какая-то фигня за окном. Кто ей управляет, неизвестно, насколько он это умело делает, куда смотрит камера" - отметил местный житель Александр.



Хозяина квадрокоптера удалось вычислить - им оказался собственник квартиры в этом же доме. По его словам, он ни за кем не подсматривал, а снимал панораму района, хотя и пролетал близко к домам. Горожан, впрочем, такое объяснение не устроило: жители пригрозили оператору, что в следующий раз при приближении к жилым домам беспилотник будет сбит веником или шваброй. Жители одного из домов по проезду Березовой рощи на северо-западе Москвы всполошились из-за летающего за окнами радиоуправляемого квадрокоптера с видеокамерой. Горожане подозревают, что таким образом неизвестный оператор тайно снимает людей в интимной обстановке, сообщает "Комсомольская правда" Факт того, что за жильцами шпионит беспилотник, газете подтвердили сразу несколько человек. "В моем случае это были окна спальни, и я была "без колье", - рассказала одна из собеседниц издания. "Какая мерзость. И ведь не стыдно человеку этим заниматься", - добавила другая москвичка. "Летает какая-то фигня за окном. Кто ей управляет, неизвестно, насколько он это умело делает, куда смотрит камера" - отметил местный житель Александр.Хозяина квадрокоптера удалось вычислить - им оказался собственник квартиры в этом же доме. По его словам, он ни за кем не подсматривал, а снимал панораму района, хотя и пролетал близко к домам. Горожан, впрочем, такое объяснение не устроило: жители пригрозили оператору, что в следующий раз при приближении к жилым домам беспилотник будет сбит веником или шваброй.



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