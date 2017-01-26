]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
января
pda
Поиск
Архив

Зоозащитники переживают за судьбу львенка, которого ради развлечения держат в московской кальянной
29 января 2017 г. | Время публикации 13:50
Рубрики: Животные  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В одной из кальянных на севере Москвы владельцы заведения ради развлечения держат львенка, которому недавно исполнилось шесть месяцев. По словам одного из посетителей бара, хищных кошек в баре держат до определенного возраста, после чего избавляются и берут новое животное, и все для того, чтобы привлечь посетителей.

Дрессировщик Артур Багдасаров в беседе с телеканалом "360" подчеркнул, что для животного нахождение в заведении, где постоянно курят, крайне вредно. Кроме того, очень сложно и даже практически невозможно куда-то пристроить львов по достижении ими определенного возраста. "Это большая ответственность, огромные деньги только на питание уходят. Наиграются люди, а что дальше будет с львицей - большой вопрос", - отметил дрессировщик.

По его словам, шестимесячный лев также представляет опасность и для посетителей. "Это уже приличный котик, с большими зубами, как у взрослой собаки, и с хорошими когтями. Если львицу не удержать, она может прыгнуть на кого-нибудь, а это уже невесело закончится", - подчеркнул Багдасаров. Неизвестно и то, откуда львица появилась в заведении, однако российские законы наказать за подобное в любом случае не позволяют.

В московском зоопарке, отвечая на запрос телеканала, заявили, что львенка к себе не возьмут, поскольку не принимают животных, которые надоели своим хозяевам. "Коллекция животных у нас формируется другим способом. Мы заранее планируем, кто нам интересен. Принимать животных, которые сейчас кому-то неугодны, - вне наших планов", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти введут правила содержания львов и змей в квартирах
15 сентября 2016 г.
Власти введут правила содержания львов и змей в квартирах
В готовящемся законопроекте пропишут условия содержания экзотических животных и запрет на содержание ядовитых змей. Также туда включат список мест, где можно будет содержать диких животных, и перечень документов для них.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.01.2017   18:06
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 29 января 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>