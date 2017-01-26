Бросившаяся вместе с ребенком под поезд женщина скончалась в больнице

28 января 2017 г. На станции "Молодежная" мать, поговорив по телефону, схватила 9-летнего ребенка и прыгнула под поезд

Днем 28 января на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии произошел инцидент. На путях оказались два человека. 43-летняя женщина, схватив за руку 9-летнюю девочку, прыгнула с ней под поезд.