Москвичей пригласили на фотоохоту в Серебряный бор Развлечения Рубрики: Животные

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По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", планируется устроить как пешие, так и лыжные экотуры. Участники пешего тура соберутся в субботу, 18 февраля, в 14:00 в парке "Ветеран". Москвичам покажут белок, красногрудых снегирей и лазоревок, а также научат искать по звуку дятлов. Лыжный забег на пять километров стартует 25 февраля в 12:00 от памятника "Танк" в Серебряном бору. В рамках маршрута гостей парка научат определять, какое животное оставило следы на снегу и познакомят их с живущими на озере бобрами. К участию в экотурах приглашаются взрослые и дети от 10 лет, для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 729-66-21 или Серию бесплатных фототуров организуют в парке Серебряный бор в рамках Года экологии. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , в феврале там пройдут два экоквеста, в рамках которых любители природы увидят места кормления белок, снегирей и дятлов и побывают на озере, где живут бобры. Авторы снимков обитателей парка, которые наберут больше всего лайков в соцсетях, получат награды.По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", планируется устроить как пешие, так и лыжные экотуры. Участники пешего тура соберутся в субботу, 18 февраля, в 14:00 в парке "Ветеран". Москвичам покажут белок, красногрудых снегирей и лазоревок, а также научат искать по звуку дятлов. Лыжный забег на пять километров стартует 25 февраля в 12:00 от памятника "Танк" в Серебряном бору. В рамках маршрута гостей парка научат определять, какое животное оставило следы на снегу и познакомят их с живущими на озере бобрами. К участию в экотурах приглашаются взрослые и дети от 10 лет, для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 729-66-21 или по электронной почте



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