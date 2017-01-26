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Группа приезжих похитила бизнесмена в надежде получить за него 30 миллионов рублей
29 января 2017 г. | Время публикации 11:02 | Последние изменения 11:04
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Группа злоумышленников в течение трех дней удерживала в заложниках бизнесмена, требуя от его семьи 30 миллионов рублей за освобождение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подмосковное управление Следственного комитета РФ.

Похищение, по данным ведомства, произошло еще 26 января в поселке Шатурторф Шатурского района. Преступники затем перевезли мужчину в одну из квартир жилого дома на Минской улице в Москве. Там бизнесмен удерживался до 28 января.

Правоохранителям в результате спецоперации удалось освободить мужчину и задержать пятерых похитителей, которыми оказались приезжие жители города Липецк. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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