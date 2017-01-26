Основатель модного столичного клуба выпал из окна 17-го этажа Рубрики: Происшествия

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По данным радиостанции



Очевидцы утверждают, что мужчина поругался с подругой, встал на подоконник и сорвался вниз. При этом не исключается, что он мог просто оступиться, находясь на подоконнике. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В воскресенье днем в центре Москвы погиб мужчина, выпав из окна 17 этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. В столичном управлении СК РФ подтвердили факт инцидента, отметив, что мужчине был 41 год.По данным радиостанции "Говорит Москва" , инцидент произошел в элитном доме в Шмитовском проезде, а погибший - российский музыкальный продюсер Сергей Ткаченко, также известный как Jeff. Он был основателем столичного клуба Soho Rooms, но оставил руководство четыре года назад.Очевидцы утверждают, что мужчина поругался с подругой, встал на подоконник и сорвался вниз. При этом не исключается, что он мог просто оступиться, находясь на подоконнике. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.



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