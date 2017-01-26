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Полиция задержала пять человек на согласованном митинге в поддержку троллейбусов
29 января 2017 г. | Время публикации 16:18
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
На Суворовской площади, где сегодня проходил согласованный с властями митинг в защиту троллейбусов, были задержаны пять человек, сообщает портал "ОВД-Инфо". Автозак с задержанными уже уехал с площади, вероятно, по направлению к ОВД "Мещанский".

Как отмечается, один из задержанных держал в руках плакат "Путин - предатель России", другой активист стоял с плакатом "Собянин - вор". Кроме того, полиция задержала женщину за то, что она "вышла из зоны митинга" и развернула там плакат. За что в автозак посадили еще двух участников митинга - не уточняется. Известно лишь то, что у одного из них никаких плакатов не было.

По предварительным оценкам, акцию посетили около 350 человек. Москвичи выступили за сохранение троллейбусов, поскольку этот вид транспорта представляет для города историческую ценность. Кроме того, он значительно экологичнее дизельных автобусов. Столичные власти неоднократно заверяли, что "рогатый" транспорт из Москвы никуда не денется, однако многие активисты подобным заявлениям чиновников не доверяют.
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