Лавочки-светильники и амфитеатр появятся в парке "Зарядье"

14 марта 2017 г. Филармонию в парке "Зарядье" откроют через год

В концертном зале филармонии смонтированы перекрытия, строители приступили к внешней отделке здания филармонии и остеклению. В ближайшее время планируется приступить к монтажу оборудования и внутренней отделке помещения.