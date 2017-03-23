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Лавочки-светильники и амфитеатр появятся в парке "Зарядье"
29 марта 2017 г. | Время публикации 10:13 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москомархитектура утвердила внешний облик летнего амфитеатра на две тысячи человек в парке "Зарядье", а также дизайн малых архитектурных форм парка. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, там появятся широкие ступени для отдыха, светящиеся скамьи и лавочки, созданные по индивидуальному проекту.

Самым крупным объектом станет летний амфитеатр на две тысячи мест, который впишется в природный ландшафт парка и будет спускаться с холма к сцене: места для зрителей сделают из дерева, а дорожки между рядами планируется засыпать мелкой галькой, которая станет частью дренажной системы. Амфитеатр накроют куполом, дабы защитить посетителей парка от дождей, а рядом со сценой установят медиаэкран.

Кроме того, по всей территории парка планируется расставить несколько сотен дизайнерских скамеек из природных материалов, преимущественно из дуба и камня, некоторые из них будут повторять форму тропинок парка. Лавочки и сиденья с подсветкой также разместят на центральных аллеях во всех ландшафтных зонах парка. В скамейки будут встроены светодиоды, с помощью которых по вечерам будут подсвечивать дорожки парка.

Напомним, большой амфитеатр должен стать частью строящейся филармонии площадью 25,2 тысячи квадратных метров. В ее состав, помимо большого и малого амфитеатров, войдут большой и малый концертный залы, два репетиционных зала, студия звукозаписи, буфет, зона отдыха с открытой террасой и подземная автомобильная парковка. Авторы проекта предложили совместить концертный зал с открытой площадкой и проводить не только живые представления, но и интерактивные трансляции из Метрополитен-оперы и с рок-концертов. Филармонию обещают открыть весной следующего года.
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