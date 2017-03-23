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Новые "выделенки" откроются до конца года на Лубянке и Сретенке
29 марта 2017 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
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Moscow-Live.ru
Новые выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться в рамках программы "Моя улица" в Москве к концу 2017 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, которую цитирует агентство "Москва".

Так, выделенные полосы появятся на таких улицах как Лубянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка и других. На Славянской и Лубянской площадях будет создан так называемый транспортный хаб, который будет использоваться для развития проекта "Магистраль" и обеспечения транспортной доступности парка "Зарядье". Общественный транспорт будет выведен из Калужского и Таганского тоннелей и пущен по верху через Калужску, Серпуховскую и Таганскую площадь, что позволит создать удобные пересадки на маршруты наземного транспорта, проходящие по Садовому кольцу. А на самом Садовом кольце появятся дополнительные дублеры с парковочными карманами.

Кроме того, на улице 1-я Тверская-Ямская организуют новый сквозной проезд и сквозное двустороннее движение с улицы Васильевская на улицу Чаянова. При этом улица Чаянова станет двусторонней, что позволит повысить связанность районов по обе стороны 1-й Тверской-Ямской улицы. Для транспорта будет открыт участок набережной от улицы Болотная до улицы Серафимовича, что позволит облегчить выезд с улицы Серафимовича на Большой каменный мост: там будут организованы безопасные пешеходные переходы и парковочные места.

Напомним, с 1 апреля новая выделенная полоса появится на участке Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы. По этой полосе, в частности, будет курсировать автобус магистрального маршрута М2, которым ежедневно пользуются около 17 тысяч пассажиров. Благодаря вводу этой полосы время в пути для пассажиров сократится на полчаса, а пассажиропоток увеличится на 30 процентов. Кроме того, появится коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и в центр до Китай-города. А выделенную полосу на участке Ленинградского шоссе через канал имени Москвы сместят на середину проезжей части.

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Среда, 29 марта 2017 г. // Последняя новость 16:20
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