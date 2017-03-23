Новые "выделенки" откроются до конца года на Лубянке и Сретенке

16 марта 2017 г. Новая выделенная полоса заработает в столице с 1 апреля

Новая выделенная полоса появится на участке Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы. Время в пути для пассажиров сократится на полчаса, а на Воздвиженке появятся две новые остановки вблизи станций метро.