В апреле стартует новый этап благоустройства Москвы: в этом году перероют еще больше улиц

Новый этап благоустройства Москвы по программе "Моя улица" начнется в апреле. Реконструкция затронет более 80 улиц
, в том числе 12 набережных, вылетные магистрали и участки возле Московского центрального кольца, сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Подготовительные работы на некоторых участках в центре столицы начались
еще в ночь на 19 марта. При этом в градозащитном движении "Архнадзор"
утверждают, что экскаваторы снова вскрывают культурный слой без участия археологов и без документов, которые еще не прошли согласований.
После подготовительных работ на улицах начнут убирать под землю воздушные провода, пишет РБК
. Перекладку коммуникаций планируется завершить в июле. Финальные работы пройдут в конце августа – начале сентября. "И только высадка деревьев проводится в октябре-декабре. Будет высажено 4,5 тысячи деревьев и 100 тысяч кустарников", – сообщил Бирюков.Какие улицы перероют в этом году
Перечень всех участков, которые затронет реконструкция, пока не обнародован. Примерный список
опубликовал блогер Сергей Городецкий. Туда включены улицы, по которым объявлены и проведены тендеры, есть проектная документация либо только объявлен тендер на ее разработку. В перечне блогера – Тверская улица от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, Манежная площадь, территория у храма Христа Спасителя, Пречистенка, Волхонка, Сретенка, Петровка, склоны Воробьевых гор, Солянка, Большая Лубянка, Лубянский проезд и Лубянская площадь, улицы в районе Таганки.
Среди набережных значатся Кадашевская, Котельническая, Якиманская, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Пречистенская, Гончарная, Болотная, Андреевская и Воробьевская. Некоторые их участков в списке блогера упомянул на пресс-конференции и Петр Бирюков. Он сообщил, что ремонт развернется на площади Тверская Застава, куда впоследствии вернется трамвайное движение; на территориях возле будущего парка "Зарядье". На участке от Варварки до Никольской улицы появится новая пешеходная зона, на Волхонке от станции метро "Кропоткинская" до Пречистенской набережной обустроят музейный квартал.
Особое внимание будет уделено площадям, прилегающим к Садовому кольцу, передает агентство "Москва"
. По словам Бирюкова, Сухаревская площадь в конце года станет "одной из самых красивых в Москве". На площади Красных ворот распределят парковочные места и создадут искусственный рельеф с холмами высотой до метра. "Площадь превратится в рощу деревьев с дубами, кленами, липами, лиственницами, соснами и рябинами. Появится уличная мебель, скамейки из метала. Вернутся исторические фонари", рассказал заммэра.
На улицах в центре Москвы будут расширять тротуары, в среднем, на три метра, "а там, где возможно, на шесть и более метров, для размещение кафе и торговых точек". Тротуары выложат гранитной плиткой. Появятся новые места для отдыха, новое освещение, наземные переходы, пандусы и плавные съезды с тротуаров. "Приоритет для города - удобство для пешеходов, а не для автомобилей", – цитирует заммэра ТАСС.Судьба руин Белого города на Хохловской площади
"Улицы становятся красивыми. Каждая улица сохранит свое лицо, будут отреставрированы фасады 217 исторических зданий", – уточнил Бирюков. Он подчеркнул, что речь идет не только о сохранении зданий, но и о воссоздании некоторых исторических элементов. В качестве примера он привел фрагмент стены древнего Белого города на Хохловской площади, обнаруженные 17 лет назад.
В последние несколько лет древняя кладка, хотя и была огорожена, но оставалась фактически без надзора. Навес над ней разрушался, камни затапливало водой, периметр зарос сорняками. Почти год назад москвичи проголосовали
за то, чтобы место раскопок превратили в музейное пространство с доступом к древним руинам, но с тех пор никаких активных работ на Хохловской площади не происходило. В июне навес над стеной снова разрушился.
Тогда же муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник обратился в Мосгорнаследие с просьбой уточнить судьбу археологической находки. В ведомстве сообщили, что стену Белого города музеефицируют к концу 2017 года. Однако в марте Будник обнаружил
на сайте госзакупок техзадание на комплексное благоустройство Хохловской площади, в котором ничего не говорится про музеефикацию стены. Заказчиком работ при этом выступает ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов Москвы "УКРИС".Власти обещают минимально перекрывать дороги и отремонтировать ливневки
Замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева пообещала, что полного перекрытия движения по дорогам в рамках "Моей улицы" постараются избежать. "В большинстве случаев будем стараться, что будет огорожена одна или две полосы, полного перекрытия движения на проезжей части мы будем стараться избегать", – сказала она.
В то же время Бисембаева отметила, что "проблематика, которая была с движением в прошлом году, в той или иной мере будет повторяться, но у нас уже есть опыт, и этот опыт мы будем использовать в этом году более эффективно". В прошлом году в центре Москвы скапливались большие пробки
из-за ремонта улиц.
Во время нового этапа благоустройства власти также обещают уделить внимание еще одному слабому звену – ливневой канализации. Ремонт пройдет дополнительно по 120 адресам, сообщил Петр Бирюков. По его словам, эти участки "нами были изучены и подсказаны москвичами, чтобы избежать подтоплений, которые где-то возникали в прошлом году".
Напомним, прошлым летом во время сильных дождей улицы Москвы превращались в озера. Ливнестоки не справлялись с обилием воды: выяснилось, что их ремонтировали сомнительные фирмы, а во время благоустройства по программе "Моя улица" в канализацию попал строительный мусор
.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на критику заявил, что 99% территории столицы переносит ливни "нормально", а остальные проблемы "незначительны"
. Заммэра Петр Бирюков тогда связал затопление Москвы с "очень качественным благоустройством"
. По данным СМИ, отказ властей признать проблему подтоплений вовремя привел к тому, что затраты на модернизацию ливневой канализации выросли вдвое
.