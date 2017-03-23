В апреле стартует новый этап благоустройства Москвы: в этом году перероют еще больше улиц

19 августа 2016 г. Ремонт по программе "Моя улица" начался на Садовом кольце

На участке общей площадью 114 тысяч квадратных метров от Смоленской площади до Малой Дмитровки появится новый двухслойный асфальт. Также там отремонтируют 517 люков и 80 ливневых решеток.