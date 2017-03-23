Москвичи протестуют против переоборудования здания в парке имени 50-летия Октября Рубрики: Городская инфраструктура

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До 2012 года в двухэтажном здании площадью 626 квадратных метров, которое находится прямо на парковой территории по улице Удальцова, размещался ГУП "Горзеленхоз N1". Однако после банкротства предприятия в прошлом году здание продали с торгов за 42 миллиона рублей. При этом здание было у предприятия в пользовании и продаже не подлежало: кто именно разрешил продажу, не знают ни в администрации парка, ни в руководстве муниципального округа "Проспект Вернадского". Между тем новый владелец здания затеял большой ремонт, в связи с чем на территории постоянно находятся рабочие.



Представители генподрядчика заявили, что намерены устроить здесь кафе со взрослой и детской зонами: по их словам, парку не хватает предприятий общепита. Однако местные жители опасаются, что кафе начнет торговать алкоголем, и в парке появятся нетрезвые компании, которые будут мешать прогулкам. Кроме того, арендатор здания гендиректор ООО "Стройгрупп" Валентина Куликова недавно заявила о намерении сделать здание офисным, что, в свою очередь, грозит наплывом машин и ухудшением экологической обстановки. Все это обессмысливает грядущие работы по благоустройству парка, о которых власти заявили в прошлом году. С другой стороны, как показывает практика, работы по благоустройству в парках зачастую выполняются неудовлетворительно, а выделенные на это огромные деньги оказываются фактически







В парке имени 50-летия Октября на юге Москвы разгорелся скандал вокруг небольшой постройки, которая в последние годы стояла бесхозной. Недавно она ушла с молотка на аукционе, и новый владелец хочет открыть офисный центр или ресторан: местные жители опасаются неудобств, связанных с появлением новой "точки притяжения". Об этом пишет "Российская газета" До 2012 года в двухэтажном здании площадью 626 квадратных метров, которое находится прямо на парковой территории по улице Удальцова, размещался ГУП "Горзеленхоз N1". Однако после банкротства предприятия в прошлом году здание продали с торгов за 42 миллиона рублей. При этом здание было у предприятия в пользовании и продаже не подлежало: кто именно разрешил продажу, не знают ни в администрации парка, ни в руководстве муниципального округа "Проспект Вернадского". Между тем новый владелец здания затеял большой ремонт, в связи с чем на территории постоянно находятся рабочие.Представители генподрядчика заявили, что намерены устроить здесь кафе со взрослой и детской зонами: по их словам, парку не хватает предприятий общепита. Однако местные жители опасаются, что кафе начнет торговать алкоголем, и в парке появятся нетрезвые компании, которые будут мешать прогулкам. Кроме того, арендатор здания гендиректор ООО "Стройгрупп" Валентина Куликова недавно заявила о намерении сделать здание офисным, что, в свою очередь, грозит наплывом машин и ухудшением экологической обстановки. Все это обессмысливает грядущие работы по благоустройству парка, о которых власти заявили в прошлом году. С другой стороны, как показывает практика, работы по благоустройству в парках зачастую выполняются неудовлетворительно, а выделенные на это огромные деньги оказываются фактически выброшены на ветер



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