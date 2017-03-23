Установку "единороссовского" фонтана на Лубянке признали невозможной

Столичные власти отказались от идеи установить фонтан на Лубянской площади, где раньше стоял памятник Феликсу Дзержинскому, так как это технически невозможно. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты доказывают, что мы не можем разместить там фонтан", – цитирует его ТАСС.
В то же время агентство привело слова директора проектов конструкторского бюро "Стрелка" Александры Сытниковой о том, что на Лубянке "предполагается большой фонтан". Она также отметила, что на площади предусмотрено "довольно сложное" художественное мощение, там появятся новые фонари, деревья и газоны. КБ "Стрелка" разрабатывает предпроектные решения и стандарты благоустройства по программе "Моя улица".
Бронзовый фонтан работы скульптора Ивана Витали украшал Лубянскую площадь с 1835 по 1934 годы. Вода в чашу поступала из Мытищинского водопровода, извозчики поили ею лошадей. В 34 году фонтан демонтировали и перенесли во двор здания Академии наук СССР на Ленинском проспекте, ныне он не работает. В 1958 году на Лубянке установили памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому. В ночь на 23 августа 1991 года монумент повалили, теперь он хранится в парке искусств "Музеон".
Летом 2015 года КПРФ собрала более 150 тысяч подписей за референдум
о возвращении Железного Феликса на Лубянку. В ответ на это "Единая Россия" предложила вернуть на площадь дореволюционный фонтан
. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство респондентов (56 процентов) хотели бы видеть на Лубянке пешеходную зону
с фонтаном и сквером. 37 процентов поддержали возвращение памятника Дзержинскому.
В октябре 2015 года единороссы объявили конкурс эскизов обустройства Лубянки. На конкурс пришло около тридцати проектов. Жюри выбрало и вынесло на голосование четыре. Еще на стадии конкурса первое место было отдано студенту РУДН из Сирии с проектом благоустройства всей площади в стиле современного минимализма. Однако по итогам голосования на специально созданном сайте наибольшее число голосов набрал проект трех студентов Московского художественного института имени Сурикова "Жар-птица"
.
Он представлял собой 25-метровую композицию из несколько металлических стел, которые венчает фигура жар-птицы. Один из авторов объяснил, что обелиск объединит по смыслу пространство Лубянки с Центральным детским магазином. Глава комиссии Мосгордумы по по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя проект, отметил, что считает Лубянку "совсем не сказочным" местом.
Сообщалось, что проект будет направлен в Москомархитектуру, однако о дальнейшем его движении ничего не сообщалось. Еще на стадии обсуждения этой идеи председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, заслуженный архитектор Лев Лавренов заявил, что фонтан хорошо смотрелся возле прежних двухэтажных зданий, но совершенно не впишется
в нынешний облик площади.