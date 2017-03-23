Установку "единороссовского" фонтана на Лубянке признали невозможной

21 января 2016 г. 25-метровый обелиск с жар-птицей выбрали лучшим проектом фонтана на Лубянке

В голосовании за лучший эскиз фонтана на Лубянке победил проект студентов МГАХИ, предложивших поставить перед зданием ФСБ обелиск со сказочной жар-птицей. Проект направят на рассмотрение в Москомархитектуру.