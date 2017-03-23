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В Москве отключили единственную камеру, которая следила за поведением водителей на "зебре"
29 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Нарушения на дорогах фиксируют видеокамеры
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Moscow-Live.ru
В Москве отправили на проверку единственную камеру, которая фиксировала не пропускающие пешеходов автомобили, пишет "Коммерсант". Экспериментальный комплекс "Форсаж" был установлен в августе прошлого года на Нижегородской улице. За время ее работы автомобилисты, в том числе невиновные, получили более тысячи штрафов по 1500 рублей.

Камера на Нижегородской следила за движением из центра по четырем полосам в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Как писала "Российская газета", устройство презентовали как уникальный комплекс, способный автоматически рассчитывать скорость движения автомобиля, расстояние до пешеходного перехода и длину остановочного пути. Разработчики утверждали, что система мгновенно оценивает, есть ли у водителя техническая возможность остановить машину, не доезжая до перехода.

Однако главное – именно непропуск пешехода – камера не фиксировала. Она не устанавливала, как, куда, в каком направлении и с какой скоростью двигался пешеход, а выявляла только автомобили, которые приближаются к "зебре". В итоге штрафы получали водители, не мешающие пешеходам переходить дорогу. В то же время штраф не выписывался в том случае, если у водителя не было "технической возможности" затормозить до "зебры", даже если пешеходу пришлось из-за этого остановиться или изменить траекторию.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов указал на противоречие руководителю ГИБДД Виктору Нилову. В ответе главного автоинспектора говорится, что столичное управление ведомства попросило департамент транспорта Москвы проверить камеру на соответствие требованиям ПДД. А пока "Форсаж" решили отключить во избежание необоснованных штрафов. Вместо камеры в районе перехода на Нижегородской улице установят светофор.

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