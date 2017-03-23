В Москве отключили единственную камеру, которая следила за поведением водителей на "зебре"

5 февраля 2017 г. В дорожных службах прояснили, как выписываются штрафы водителям, не пропускающим пешеходов на "зебре"

Камера фиксирует все автомобили в кадре, когда на переходе появляется пешеход, а затем просчитывает, была ли у водителей возможность вовремя затормозить. Если выясняется, что машина намеренно проскочила "зебру", выписывается штраф.