В мэрии отрицают связь "митинга Навального" с закрытием памятника Пушкину на реставрацию

Протестные акции 26 марта на Пушкинской площади не повлияли на решение специалистов реставрировать памятник Александру Пушкину. Как заявил на пресс-конференции заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, которого цитирует РИА Новости
, проектно-сметная документация и исследовательские работы были завершены в ноябре, и проводить саму реставрацию поздней осенью было бы "нарушением всех технологических правил".
"Мы не могли предугадать год назад никакие политические события", — добавил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, подтвердив, что начать работы изначально планировалось в 2017 году. Напомним, памятник стал одним из центров несогласованного антикоррупционного митинга 26 марта, поводом для которого стала публикация о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В ходе митинга были задержаны 1030 человек. При этом часть площади для реставрации памятника перекрыли
на следующий день после митинга, что дало пользователям соцсетей основания связать эти события. Крупную реставрацию памятника, в результате которой его должны были избавить от зелено-голубой патины, анонсировали еще прошлым летом, однако об окончании реставрации официально не сообщалось, а цвет памятника остался прежним.