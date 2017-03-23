В мэрии отрицают связь "митинга Навального" с закрытием памятника Пушкину на реставрацию

28 марта 2017 г. Памятник Пушкину после "митинга Навального" до осени закрыли на реставрацию

Реставрация начнется в апреле и продлится до сентября. При этом о начале "крупной" реставрации стоимостью почти 25 миллионов рублей сообщалось еще прошлым летом. Впрочем, с тех пор вид статуи не изменился.