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Жителей Новой Москвы начнут расселять из ветхих домов в этом году
29 марта 2017 г. | Время публикации 18:45
Рубрики: Недвижимость  
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Владимир Жидкин | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Программа реновации ветхого жилья в Новой Москве начнется в этом году, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин. "Здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении", – уточнил чиновник, которого цитирует агентство "Москва".

Переселение жителей из аварийных домов в квартиры, полученные городом по инвестконтрактам, начнется в этом году. Собственно реновация, то есть строительство новых домов взамен аварийных, начнется в 2018 году, сказал Жидкин. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы, передает РИА "Новости".

Пока окончательного решения по графику программы реновации на территории ТиНАО нет. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов, сообщил глава департамента. В первую очередь это аварийные дома, а также хрущевки, кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье. Много таких домов расположено в поселениях Рязановское, Марушкинское и Знаменское, передает "Интерфакс". Стартовые площадки для строительства нового жилья по программе реновации есть около Троицка, в Щербинке и поселке Мосрентген.

В 2012 году сообщалось, что пятиэтажки Новой Москвы могут включить в столичную программу сноса. Однако позже заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что хрущевками на присоединенных территориях власти займутся только после сноса ветхого жилья в старых границах. Он пояснил, что было бы неправильно направить силы на снос домов в ТиНАО, не выполнив обещаний перед москвичами.

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Среда, 29 марта 2017 г. // Последняя новость 18:45
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