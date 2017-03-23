Жителей Новой Москвы начнут расселять из ветхих домов в этом году

Программа реновации ветхого жилья в Новой Москве начнется в этом году, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин. "Здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении", – уточнил чиновник, которого цитирует агентство "Москва"
.
Переселение жителей из аварийных домов в квартиры, полученные городом по инвестконтрактам, начнется в этом году. Собственно реновация, то есть строительство новых домов взамен аварийных, начнется в 2018 году, сказал Жидкин. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы, передает РИА "Новости"
.
Пока окончательного решения по графику программы реновации на территории ТиНАО нет. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов, сообщил глава департамента. В первую очередь это аварийные дома, а также хрущевки, кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье. Много таких домов расположено в поселениях Рязановское, Марушкинское и Знаменское, передает "Интерфакс"
. Стартовые площадки для строительства нового жилья по программе реновации есть около Троицка, в Щербинке и поселке Мосрентген.
В 2012 году сообщалось, что пятиэтажки Новой Москвы могут включить в столичную программу сноса
. Однако позже заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что хрущевками на присоединенных территориях власти займутся только после сноса ветхого жилья в старых границах. Он пояснил, что было бы неправильно направить силы на снос домов в ТиНАО, не выполнив обещаний перед москвичами.