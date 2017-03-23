Жителей Новой Москвы начнут расселять из ветхих домов в этом году

19 марта 2012 г. Пятиэтажки в "новой Москве" включат в программу по сносу

Ревизия пятиэтажек в "новой Москве" уже идет. По ее окончании эти дома включат в общегородские планы сноса. В Мосгордуме напоминают, что владельцы дачных участков на присоединяемых территориях не лишатся своей земли.